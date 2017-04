Marinha abre 123 vagas para profissionais de nível superior com salário inicial de R$ 6,2 mil

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM) divulgou, nesta terça-feira (11), o edital para o concurso público para ingresso no Corpo de Saúde Marinha. As inscrições abrirão nesta quinta-feira (13) e vão até o dia 15 de maio.



As 123 vagas são destinadas a médicos e cirurgiões-dentistas. O candidato aprovado e classificado na seleção fará o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. O CFO terá a duração de aproximadamente 39 semanas.



O candidato ingressará na graduação de guarda-marinha e receberá remuneração atinente à sua graduação, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares, que é de R$ 6.268, além de benefícios como alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.



O ingresso no Corpo de Saúde da Marinha (CSM) ocorrerá no posto de primeiro-tenente, após o candidato ter sido aprovado e classificado em todas as fases da seleção inicial e ter sido aprovado em todas as fases do CFO.



Interessados podem se inscrever por meio do site da Marinha ou presencialmente, em uma das Organizações Militares da Marinha (OREL). Os endereços constam no edital. A taxa de inscrição terá custo de R$ 110.



Veja Edital completo.



Fonte: diariodonordeste