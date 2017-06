Marquinhos tem oportunidade de fazer fatos ruins ficarem para trás

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Lesão, acusação de doping e polêmica. Marquinhos pode ter a oportunidade de deixar para trás os episódios que marcam seus últimos meses. Em praticamente seis meses, o zagueiro foi percebido por diferentes temas, exceto pelo desempenho dentro de campo. Porém, o atleta tende a reaparecer sobre os gramados com a camisa preta e branca. Na noite de quinta-feira, o <b> Figueirense </b>viajou para Recife, cidade do próximo compromisso na Série B, com o defensor cotado entre os titulares.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Junto de Bruno Alves, Marquinhos formou a zaga no último trabalho em solo catarinense. Ele vinha trabalhando entre os atletas que não seriam aproveitados nos jogos até que o técnico Marcelo Cabo, em uma de suas primeiras grandes decisões como treinador do Figueira, o chamou de volta para o grupo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Desde o término da Série A do ano passado, o nome do defensor apareceu por diferentes motivos. Um deles foi a acusação de doping. Enquanto aguarda o julgamento, tem efeito suspensivo que o permite atuar. Neste sábado, à s 16h30min, contra o Santa Cruz, na Arena Pernambuco, uma boa atuação, combinada com o triunfo que encerre o jejum de sete jogos sem vitórias da equipe, pode fazer com que tudo isso se resuma a uma fase ruim da carreira.<br></p><p class=”MsoNormal”><b>Acesse a tabela da Série B </b><br></p><p><b>Leia mais notícias sobre o Figueirense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense