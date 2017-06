Mascarados tomam as ruas de Nova Veneza, no Sul do Estado, para o Carnevale di Venezia

<p>Por detrás das máscaras completa ou parcialmente fechadas, que escondem a fisionomia de quem as usa, são os olhos que falam. O mistério e o fascínio das fantasias, reproduzidas com todo o luxo para o <i>Carnevale di Venezia</i> são uma atração à parte na <b>Festa da Gastronomia de Nova Veneza </b>, no Sul do Estado. Além de provar as delícias da culinária típica italiana, os cerca de 100 mil visitantes esperados para os cinco dias de festa se misturam à multidão de mascarados e por algumas horas abandonam a própria identidade para dar vida a um personagem.</p><p>No acervo municipal, pelo menos 500 trajes estão disponíveis para aluguel, dando a oportunidade para que os turistas também façam parte da festa vestidos à caráter. Natural de Nova Veneza, Talita Daninelli Ghisleri Wessler, 36 anos, foi embora há mais de uma década e hoje mora em Salvador, na Bahia. A família se programa para visitar a cidade sempre na época do encontro de gastronomia e, este ano, vai para a avenida desfilar. Na noite de sábado, pelo menos 400 mascarados tomarão as ruas, com show de luzes, música e carros alegóricos.</p><p>– Essa é a primeira vez que eu venho e vou desfilar, já escolhi meu traje, minhas irmãs, cunhadas, também vão participar. Como é uma festa tradicional, e vem da nossa família também, tentamos vir sempre. Os vestidos são tão lindos que é difícil escolher qual deles usar – comenta a designer de moda.</p><p>A programação de rua é gratuita, com apresentações na praça, no teatro municipal e no pavilhão principal. Para entrar no clima dos fantasiados, é possível alugar trajes e capas junto ao Museu do Carnaval, a partir de R$ 100. Restam poucas peças. Quem ficar sem, pode procurar as máscaras confeccionadas por artesãs locais. Elas custam de R$ 15 a R$ 130, são únicas e decoradas uma a uma com rendas, tecido, pintura à mão, pedraria e penas.</p><p>– Somos em quatro mulheres e produzimos as máscaras em casa, mas quando chega a época da festa, precisamos nos reunir todos os dias para dar conta da demanda. Desde janeiro, já produzidos pelo menos mil peças, entre máscaras e souvenirs – contabiliza a artesã Carmem Fretta Nuernberg, há 11 anos na produção do material.</p><p>Hoje, a praça de alimentação da festa abre a partir das 18h, com dezenas de opções de pratos como massa, polenta, fortaia, picadinhos de queijo e salame, nhoques e muito mais, acompanhados de um bom vinho. Para o almoço, as opções são os restaurantes locais, que servem comida típica italiana. Às 23h30min, Wesley Safadão sobe ao palco no Estádio Municipal Darci Marini e a programação continua no centro da cidade.</p><p><b>Peças únicas e capricho nos detalhes</b></p><p>No desfile do<i> Carnevale di Venezia</i>, marcado para as 20h de sábado, uma figura importante estará na plateia entre os milhares de curiosos. A costureira Maria de Fátima Duminelli Disner, 58 anos, produziu pelo menos 400 dos trajes que circularam pelos últimos 10 anos da festa. Este ano, foi preciso apressar a produção para dar conta das 42 encomendas, fabricadas durante dois meses de muito trabalho.</p><p>– No começo eu ficava procurando na multidão onde estavam os trajes que eu tinha feito. Na verdade, faço isso até hoje, é um prazer fazer parte dessa história, cada vestido confeccionado proporciona uma emoção diferente – diz.</p><p>Grande parte dos vestidos e túnicas que encantam os turistas passou pelas mãos habilidosas da profissional, que trabalha há quase trinta anos na profissão. Todo o material é trazido pelo cliente e a mão de obra custa R$ 300 por vestido. No convívio com dezenas de pessoas, cada uma com um gosto e estilo diferente, Maria de Fátima coleciona boas histórias. O último vestido a ser entregue, prometido para a noite de hoje, ¿tem que ser mais bonito do que o da primeira-dama¿, solicitou a cliente.</p><p>— Elas fazem esse mistério em torno dos vestidos, cada uma quer ser a última, pois dizem que cada novo vestido vai ficando mais bonito que o anterior. As clientes trazem o material de última hora e não querem que ninguém veja os modelos para garantir a surpresa ao exibir os trajes na noite do Carnaval — diverte-se.</p><p><b>PROGRAMAÇÃO</b></p><p><b>16/06 – SEXTA FEIRA</b><br>18h – Abertura da Praça de Alimentação<br>19h30 – Apresentação do Tenor Italiano Claudio Matioli – Palco Principal<br>20h – Apresentação da Camerata di Venezia – Teatro<br>20h30 – Show com a Banda TREVO – Palco Principal<br>21h45 – Show com Nando Rocha e Nogueira – Palco Principal<br>23h – Show com a Banda Storehouse – Cover Creedence – Palco Principal<br>23h30min – Show com Wesley Safadão – Estádio Municipal Darci Marini (ingressos a vende <b> pela internet </b>)</p><p><b>17/06 – SÁBADO</b><br>9h – Corrida Rústica<br>10h – Abertura da Praça de Alimentação<br>12h – Grupo Musical Eco di Venessia, parada das Soberanas, Embaixatrizes e Carnevale di Venezia passando pela Festa<br>12h – Show com Dallas – Palco Principal<br>13h30 – Apresentação do Curta A Bailarina e Peça Teatral Para Contar Estrelas do Cirquinho do Revirado e História da Imigração Italiana – Teatro Municipal<br>14h – Baile da Terceira Idade com Redenção Nativa – Palazzo Delle Acque<br>14h – Apresentações Artístico Culturais – Palco Alternativo<br>14h – Show com Talki’n Blues – Coreto<br>18h30 – Concentração do Carnevale di Venezia com Mistura Fina – Coreto<br>20h – Desfile do Carnevale di Venezia com Altas Horas – Coreto21h – Chegada do Carnevale di Venezia na Festa Remember Orquestra – Palco Principal<br>22h – Show com o Cantor Cristiano Nichello – Palco Principal<br>22h – Show com A Banda Alquimia – Coreto<br>23h45 – Show com a Banda Nosso Tempo – Palco Principal</p><p><b>18/06 – DOMINGO</b><br>10h – Desfile das Famílias – Saga dos Valentes<br>11h – Abertura da Praça de Alimentação<br>12h – Apresentação do Grupo Musical Eco Di Venessia – Palco Principal<br>13h30 – Apresentação do Curta A Bailarina – Teatro Municipal<br>14h – Apresentações Artístico Culturais – Palco Alternativo<br>14h – Show com Mistura Fina – Coreto<br>15h – Apresentação Talentos The Voice Kids – Biel Gava e Carol Passos e Juan Pablo, do Programa Raul Gil – Palco Principal<br>15h30 – Apresentação do Grupo Musical Cicole e Ciacole de Turvo – Coreto}<br>17h – Show com a Dupla Brenno e Edu – Palco Principal<br>18h30 – Escolha da Rainha e Princesas para a 14ª Festa da Gastronomia Típica Italiana – Palco Principal<br>20h30 – Show com Neguinho e Emanuel – Palco Principal<br>22h30 – Show com a Banda Matusa – Palco Principal</p><p><b>Leia mais:<br> Feriado: confira a agenda de shows em Santa Catarina <br> Atrações nacionais e cultura serrana: Festa do Pinhão começa nesta sexta-feira, em Lages <br> Nova Veneza espera 100 mil pessoas para a Festa da Gastronomia Típica Italiana </b><br><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense