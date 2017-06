Massa de ar frio se afasta e quinta-feira registra temperaturas de até 24°C em SC

<p>A massa de ar frio que baixou os termômetros nos últimos dias já se afastou de Santa Catarina e, com isso, as temperaturas ficam mais elevadas nesta quinta-feira. Ao contrário do início desta semana, nenhuma cidade amanheceu com minímas negativas. Conforme a central de meteorologia da RBS, ao longo do dia as máximas ultrapassam os 24ºC no Sul e Oeste. Já na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Sul a maior temperatura será de 22ºC.</p><p>Nas áreas próximas ao litoral o dia terá bastante nebulosidade e poucos períodos de aberturas. Há chance também de chuva fraca e passageira, principalmente para a Grande Florianópolis e Norte. Já no Sul e no Oeste, o tempo seco predominará. </p><p>Amanhã, sexta-feira, a condição do tempo não muda muito. O dia será de sol e poucas nuvens no Sul e Oeste e nebulosidade nas demais áreas. O frio, apesar de ainda estar presente no amanhecer, já é mais fraco. Os termômetros chegam aos 26ºC.</p><p><b>Leia mais notícias:<br> Fotos: no último dia do outono 2017, veja 16 imagens da estação em Santa Catarina </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense