Max Fercondini e Amanda Richter lança livro sobre viagem pela America do Sul em SC

<p>A atriz catarinense Amanda Richter e o namorado, o ator Max Fercondini, estão em Santa Catarina para lançar o livro <i>América do Sul Sobre Rodas</i>, no qual relatam as aventuras que viveram ao viajar pelo continente. O casal estará em Joinville, cidade natal da atriz, e também em Balneário Camboriú, Blumenau e São José, para sessão de fotos e autógrafos com os fãs.<br></p><p>A viagem de mais de 6 mil quilometros atravessou seis países, e teve como fruto um livro repleto de dicas e belas imagens, que serve como guia para quem quer desbravar nossos vizinhos por terra.<br></p><p><b>Serviço:</b><br></p><p><b>Balneário Camboriú: <br></b>Quando: quinta-feira (22), à s 19h30<br>Onde: Livrarias Catarinense – Balneário Shopping (Av Santa Catarina, 01, Centro)</p><p><b>Blumenau: </b><br>Quando: sexta-feira (23), à s 19h30 <br>Onde: Livrarias Catarinense – Norte Shopping (Rodovia BR-470, 3000 – Salto Norte)</p><p><b>Joinville:</b><br>Quando: sábado (24), à s 19h30 <br>Onde: Livrarias Curitiba – Garden Shopping (Av. Rolf Wiest, 333 – Bom Retiro)</p><p><b>São José:</b><br>Quando: domingo (25), à s 19h30 <br>Onde: Livrarias Catarinense – Continente Shopping (BR 101, KM 46, Distrito Industrial)<br></p>

