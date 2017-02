Mega rifa arrecada dinheiro para órfã de militar assassinado

Arrecadar até R$ 60 mil, com renda toda revertida para a pequena Sara, de um ano de idade. A menina é órfã do cabo Francisco Arlindo da Silva Vieira Filho, assassinado no último dia 27, no bairro Henrique Jorge, quando reagiu a um assalto. Tanto a esposa Ingrid quanto a filha, passam por dificuldades financeiras. No caso da menina, ela detém uma alergia à proteína do leite (APL), requerendo especiais.

Em vista da situação precária em que ficaram a viúva e a menina, uma campanha vem sendo desenvolvida por mulheres de policiais civis e militares, no sentido de oferecer um pouco mais de conforto para a família desamparada do militar falecido. ao todo, são disponibilizados 2000 pontos, vendidos cada um a R$ 30,00, devendo concorrer a seis premiações com lotes de vários itens, que vão desde a festas de aniversários até a junção de objetos de perfumaria, acessórios e produtos eletrônicos.

À frente da campanha, Jeanny Costa, que é mulher de um delegado da polícia civil, contou que se sentiu imediatamente sensibilidade e obrigada a promover uma ampla mobilização. "Nós conhecíamos o cabo Arlindo, que era motorista do capitão Wagner, nosso compadre. A tragédia expôs ainda mais as dificuldades financeiras vividas pela família", disse Jeanny.

Através de redes sociais, Jeanny foi desenvolvendo a ideia de arrecadar fundos para ajudar a Sara. Ela lembrou que houve uma resposta positiva de vários segmentos da sociedade, especialmente de empresários que resolveram doar itens para a rifa. Um outro desafio rapidamente superado foi a expansão dos locais de vendas dos pontos, obtendo assim o apoio desde a Associação dos Profissionais de Segurança, à Assembleia Legislativa, entidades religiosas e de particulares.

Cabo Arlindo estava em uma moto, na Rua Curitiba, quando foi abordado por bandidos. Ele teria reagido a ação e foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "lastima a perda do policial militar, ao passo que se solidariza com os familiares".

Abaixo os pontos de vendas da rifa

-Jeanny (Bairro Ellery 98700.4268)

-Shirley ( centro 988671435)

– Thayanny (H.Jorge 98793.1150)

-Laisa (Vila Velha 99660.2685)

-Mayara(Quartel PM Pirambu/CIOPS 99772.7599)

– Rita (Maracanaú 98863.3185)

-Fernanda (Vila Velha 98810.7747/ 99717.4407)

-Mirella (Maraponga 98937.5606)

-Glauciene(Conj.Ceará 98806.5077)

-➡Kelly(Jóquei 98844.2909)

-Carla(Parquelandia 98873.1997)

-Cláudia (H.Jorge 98712.7799)

-Dandara (Maracanaú 99997.0517)

-Dani(Cascavel 98701.1024)

-?Pontos fixos de venda:

-APS- Rua Pedro de Queiroz,1156/Prox. ao Hospital São José (Rafaelly 98678.5093)

– Ateliê Kiudma Martins-Av.Jovita Feitosa, 2441/Lj 03 Parquelandia.(Carla 98873.1997)

-Shopping Benfica/Loja Alô Cell

Av. Carapinima,2200.

(Vizinho à C e A – térreo )

-Assembleia Legislativa do Ceará – Gab. Dep. Capitão Wagner, n 319.

-Mercantil Parente- Rua Lavras do Sul,146, esquina com rua Goiânia 3233.3939 Autran Nunes – Falar c com Cleiciane

-Ministério Atalaia do Deus Vivo- Mara Janny 98568.8961

Fonte: diariodonordeste