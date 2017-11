Meia Maratona e Parada do Orgulho LGBT+ alteram trânsito de Floripa neste domingo

A 13ª Meia Maratona Internacional de Florianópolis ocorre na manhã deste domingo (19) e o trânsito da Capital catarinense será adaptado para receber o evento. A largada será às 7h, na Praça Sesquicentenário, na Beira-Mar Norte, e a previsão de término da prova é às 10h. A corrida faz parte da programação do Floripa em Movimento, que normalmente já fecha as pistas até às 11h para os veículos por conta do projeto da prefeitura.

A prova terá percursos de 5, 10 e 21 km. O maior trecho, dos atletas que irão correr 21km, inicia na praça e segue pela Avenida no sentido centro até o acesso do viaduto Dias Velho, em direção à Avenida Gustavo Richard e ao Túnel Antonieta de Barros. De lá, fazem o retorno, acessando novamente o viaduto Dias Velho, em direção à Avenida Beira-Mar Norte. Este trecho será liberado já às 8h30min. Depois, os atletas seguem na Avenida até a UFSC, onde fazem o retorno até a Praça Sesquicentenário, completando os 21 km de prova.

Agentes da Guarda Municipal estarão pelo local para auxiliar o tráfego e prestar informações à população. Além disso, o aplicativo Waze, que tem parceria com a Prefeitura, vai informar todas as alterações no trânsito.

Interdição de vias:

1. Praça Sesquicentenário até Ponte Hercílio Luz: fechadas as três faixas da direita sentido sul

2. Ponte Hercílio Luz até Gustavo Richard: fechadas as faixas sentido bairro-centro

3. Gustavo Richard até o heliponto da Beira-Mar Norte: fechadas as três faixas da direita sentido bairro-centro até às 8h30min – veículos devem seguir pela marginal da Avenida

4. Avenida da Saudade (altura do Elevado do CIC) até a UFSC: fechada a faixa mais à esquerda da via

5. UFSC até a Avenida da Saudade (altura do Elevado do CIC): fechada a faixa mais à esquerda da via até às 9h

6. Avenida da Saudade (altura do Elevado do CIC) até Praça Celso Ramos: fechadas as três faixas da direita sentido bairro-centro até 9h30min

7. Praça Celso Ramos até Trapiche: fechadas as três faixas da direita sentido bairro-centro até às 11h – Via Amiga

Parada do Orgulho LGBT+

A Parada do Orgulho LGBT+, que também acontece neste domingo (19), terá alteração no trânsito na Avenida Beira-Mar Continental. A via ficará fechada para o evento das 13h às 22h. O acesso das pessoas ao Estreito poderá ser feito pela Rua Fúlvio Aducci.



