Mentir de verdade

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.0;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:26.0px;font-family:’Mercury Display Bold’;font-weight:bold;”>Por que no <b> Brasil </b> todos são contra a roubalheira, a miséria, a ganância, a inveja, o egoísmo, a esperteza do “levar vantagem” com o dinheiro da viúva? Mais: todos são a favor da <b> Lava-Jato </b>, e o resultado continua sendo exatamente o contrário desses nobres sentimentos?</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O libelo de George Orwell contra o Estado totalitário, que reescrevia a história no clássico 1984, também denunciou o “duplipensar” da <b> política </b>:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>”A linguagem política é destinada a fazer com que as mentiras soem como verdades e a simples brisa receba uma aparência de solidez”.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>No seu livro Auto-Engano, Eduardo Giannetti da Fonseca se vale da filosofia e da ética para analisar o comportamento prático do brasileiro, a partir de uma reflexão de Nietzsche: </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>”Mentir para os outros é exceção. A principal mentira é aquela que a pessoa conta para si mesma”.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Quem consegue se enganar não tem a menor dificuldade em enganar os outros. Certos políticos têm especial propensão para o “autoengano”. A peta, a mentira deslavada, faz parte do arsenal persuasivo desse “profissional”, servindo como instrumento para camuflar a verdade.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>É a tal história: repetir mil vezes uma mentira acaba convencendo o seu autor de que está espalhando uma verdade. É o autoengano, tão ao gosto do político tupiniquim, conjugado pelo verbo transitivo direto “prometer”:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>– Eu prometo criar 12 milhões de empregos. Eu prometo um salário mínimo de R$ 3 mil¿</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Em tempo de guerra, mentira como terra. Em tempo de campanha, mentira como banha¿</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”> ***</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>As duas semânticas, a da “verdade” e a de “mentira”, acabam se tornando polos vizinhos – a despeito de serem conceitualmente antípodas. “São conceitos movediços”, segundo a visão tortuosa de alguns políticos. Para os quais, “sempre será possível dar à mentira uma aparência de verdade; ou ampliar a verdade sem que pareça mentira”.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Até o doce lirismo do poeta Mario Quintana abona a crença geral de que a mentira é um pecado menor – um pecado venial:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>”Mentira é aquela verdade que se esqueceu de acontecer”…</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Das urnas não deveriam emergir mentiras. Mas se os eleitos desonram os seus mandatos, comprometidos com a "peta", então o próprio povo deveria ter direito a um instrumento da democracia americana – o recall.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:'Mercury Display Italic';font-style:italic;">Ou seja, "revogar" o voto dado ao mentiroso.

Fonte: Diário Catarinense