Mercado faz avaliação positiva da venda de ações da Portonave

<p>O mercado reagiu bem à aquisição de 50% das ações da Portonave, que pertenciam à Triunfo Participações e Investimentos, pela suíça Terminal Investment Limited S.A (TIL), do grupo MSC _ que passa a ter controle acionário total do porto de Navegantes. A maioria dos especialistas ouvidos pelo DC avalia que a <b> negociação expressiva </b>, de R$ 1,3 bilhão, sinaliza a boa posição no setor portuário catarinense no mercado nacional. Por outro lado, confirma a tendência mundial de controle dos terminais portuários pelos armadores, que é vista com ressalvas pelos clientes dos portos. <br><br><b> Empresa suíça paga R$ 1,3 bilhão por ações da Portonave </b><br><br>O problema do controle total de um armador, avalia o advogado Osvaldo Agripino, que representa associações de usuários dos portos no país (Usuport), está na verticalização dos serviços oferecidos.<br><br>_ O usuário fica sem opção, porque o navio do armador vai operar naquele terminal que o pertence. E nem a Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), nem o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) têm políticas para identificar os critérios de preços _ diz.<br><br>Para o secretário executivo da Câmara de Transporte e Logística da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Egidio Martorano, esta é uma questão controlável através da agência reguladora e da própria Fiesc, que exerce papel de fiscalização.<br><br>_ O valor da venda reforça a importância do terminal, que está entre os mais importantes da América Latina e é um dos mais eficientes do país. O fato do comprador já ter participação societária traz tranquilidade, porque vai se manter a capacidade de investimento e a qualidade. É bastante positivo _ avalia.<br><br>A operação de terminais por armadores, que antes concentravam-se unicamente no transporte marítimo, é uma tendência vista em todo o mundo. No caso da TIL/MSC, a empresa tinha prioridade de negociação com a Triunfo porque já controlava metade das ações. A decisão de ficar com 100% do terminal, portanto, não chegou a surpreender o mercado. <br><br>Especializada em concessão de rodovias, a Triunfo Participações e Investimentos foi a responsável por estruturar a Portonave em Navegantes. Mas a sócia MSC, através da TIL, já era de fato quem operava o porto _ o que indica uma tendência à continuidade, que refletiu na maneira como os funcionários receberam a notícia da venda, na segunda-feira.<br><br>Embora o anúncio da negociação tenha ficado sob responsabilidade exclusiva da Triunfo, e a Portonave não tenha se manifestado oficialmente, a informação que corre nesta terça é de que o negócio foi recebido com tranquilidade, e não deve haver mudanças na administração do terminal _ pelo menos por enquanto. A MSC ainda não comentou a aquisição.<br><br><b>Oportunidade</b><br><br>O consultor Robert Grantham afirma que deter o controle de um terminal, em um mercado relevante como o de Navegantes, é estratégico para qualquer armador. E lembra que o Complexo Portuário do Itajaí-açu passa a ter dois terminais controlados por empresas ligadas aos maiores armadores do mundo _ MSC e Maersk, que detém a APM Terminals, arrendatária do Porto de Itajaí.<br><br>_ Diz muito da importância do porto no contexto do comércio exterior brasileiro. A aquisição da totalidade do controle acionário da Portonave pela subsidiária MSC é um forte voto de confiança no futuro do Completo Portuário do Itajaí e um incentivo para que se leve a cabo as obras de construção da nova bacia de evolução e da adequação dos acessos aquaviários _ afirma. <br><br>A negociação das ações ainda terá que passar pelo crivo do Cade e da Antaq, antes de ser efetivada. A intenção da Triunfo em vender parte de seus ativos foi anunciada em fevereiro, para saldar dívidas. A empresa tomou diversas concessões no país contanto com recursos do BNDES, que deixaram de ser injetados quando o país entrou em recessão econômica.<br><br><b>Saiba mais:</b><br><br>- A Portonave, em Navegantes, tem 10 anos de operação e é um dos três portos brasileiros a figurarem na lista de maiores da América Latina, junto com Santos e Paranaguá _ está em 16º lugar. É o maior movimentador de contêineres de Santa Catarina, responsável por 55% das cargas no Estado<br><br>- O terminal possui área total de 400 mil m². São três berços de atracação, em um cais linear de 900 metros, com capacidade de armazenar de 30 mil TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés)<br><br>- Metade das ações da Portonave eram da Triunfo Participações e Investimentos, empresa que atua principalmente na concessão de rodovias. A outra metade é da Terminal Investment Limited S.A (TIL), que pertence ao grupo MSC. Com a negociação, a TIL passa a ser dona de todo o termina<br><br>- A MSC foi fundada na década de 1970, na Suíça. É um dos maiores armadores do mundo<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense