Mercado: Lembrança ou relevância?

O que é melhor para uma empresa e/ou para uma marca, ser lembrada ou ser relevante? Qual dos dois recursos leva mais longe, no sentido não só de longevidade mesmo, mas considerando também tudo que pode resultar da percepção associada com a relevância que apenas algumas organizações e marcas conquistaram? A presença nas redes sociais e a conquista de likes não conta. Facilmente uma marca consegue. Conta a participação efetiva dos seguidores, conta o nível de interação, conta a seriedade na interação e o alto nível de conversão, efetivamente. Ou seja, em um mundo onde todo mundo coloca sua vida na ‘vitrine’, as marcas (e as pessoas) precisam de algo mais que lhes dê sentido.

On

Comunicação

Agência cearense Albatroz, que assina como um espaço de Comunicação & Ensino, realizou um evento com direito a palestrante de peso. Professor Rogério Bandeira falou sobre estratégia de marca.

Off

Caindo

Muitas marcas dos setores envolvidos nos últimos escândalos ‘políticos’ estão tentando sobreviver em meio aos estragos causados em suas corporações. Muito difícil.

Comemorando 35

Como parte das comemorações de 35 anos, o Shopping Iguatemi Fortaleza realizou o Estilinho Iguatemi, um evento leve em que "centenas de crianças entre 6 meses e 14 anos desfilaram". Ao longo de todo o mês o shopping celebra a data, inspirados pela campanha por Toda a Minha Vida, assinada pela Bolero.

Inusitada

Ação do Walmart e Hiper Bom Preço, assinada pela agência DM9, impactou de forma inusitada o mercado nacional e internacional. As camisas dos jogadores do time Fluminense de Feira de Santana, da Bahia, ao invés da numeração tradicional, ganharam números que correspondem a valores de produtos anunciados na própria camisa.

"O mundo não sabe que é criativo." Clarisse Lispector, Escritora

443

Bilhões de reais não foram suficientes para a criação de um gigante do consumo e varejo. Ou seja, com a recusa da Unilever à proposta feita pela empresa controlada pelo grupo brasileiro 3G (em parceria com Warren Buffett) a Unilever se fortalece. Ou não.

65%

Das mulheres já foram assediadas nos ônibus ou trens metropolitanos na cidade do México, uma realidade também comum no BR. A partir desse dado, a companhia de metrô da cidade lançou #NoEsDeHombres, campanha que acertou em cheio.

Imobiliária

Aloisio Ximenes investe na criação de uma nova marca e identidade visual, ação alinhada ao seu posicionamento estratégico de mercado. Assinado pela AT Home Comunicação, "a ideia de design foi trazer para a nova identidade visual aquilo que é forte na cultura da empresa, que é a dedicação total ao cliente". A imobiliária está há mais de 20 anos atuando n o mercado local e já protagonizou muitos momentos. Também tem parceria estratégica com a construtora Dibra. Foco do negócio está em "atender às necessidades e expectativas das pessoas" a partir de diferenciais de mercado considerados relevantes.

Fonte: diariodonordeste