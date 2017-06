Milonga O Silêncio e a Campereada é a vencedora da 25ª Sapecada da Canção Nativa, em Lages 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os festivais de música nativista ainda são a essência da <b>Festa Nacional do Pinhão</b> , em Lages, muito embora o evento hoje tenha se modernizado e ofereça atrações para todos os gostos. Na última terça, a final da 25ª edição da Sapecada da Canção Nativa mobilizou fãs e artistas ligados ao tradicionalismo. <i>O Silêncio e a Campereada</i> foi eleita a melhor canção deste ano. Além dos shows e da premiação, também foram homenageados os maiores vencedores das 24 edições anteriores.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Foram mais de 300 inscritos para a competição, que hoje já tem fama internacional e recebeu canções até em castelhano. Na segunda-feira, durante a triagem para a final, foram selecionadas 12 canções. Na noite terça, os 12 finalistas se apresentaram junto com os quatro vencedores da <b>17ª Sapecada da Serra Catarinense</b> . As apresentações ocorreram no espaço nativista da Festa do Pinhão e foram avaliadas por sete jurados.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A canção vencedora, <i>O Silêncio e a Campereada</i>, tem letra assinada pelo gaúcho Sergio Carvalho Pereira e música de André Teixeira e Ricardo Comassetto. Aclamado no meio nativista, Luiz Marenco foi o intérprete da milonga.</p> Foto: Marcelo Pakinha / Divulgação <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>As sapecadas foram criadas com o objetivo de preservar e divulgar as raízes culturais da região serrana, além de motivar compositores, poetas, pesquisadores, professores e entusiastas da cultura tradicionalista a valorizar os temas nativos populares.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> Conheça os vencedores</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>1º lugar<br></b><i>O Silêncio e a Campereada</i><br>Letra: Sergio Carvalho Pereira, do Rio Grande do Sul<br>Música: André Teixeira e Ricardo Comassetto<br>Intérprete: Luiz Marenco<br>Ritmo: Milonga</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>2º lugar<br></b><i>La D’Onde eu Venho</i><br>Letra: Rogério Villagran<br>Música: André Teixeira<br>Intérprete: André Teixeira<br>Ritmo: Chamamé</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>3º lugar<br></b><i>Nos Campos do Amaricá<br></i>Letra: Gujo Teixeira e Valério Teixeira<br>Música: Cristian Camargo<br>Intérpretes: Joca Martins e Rogério Melo<br>Ritmo: Chamamé</p> Foto: Marcelo Pakinha / Divulgação <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Conheça os vencedores em todas as categorias:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Música Mais Popular</b><br><i>Memoriais da Nossa Origem</i><br><b><br>Melhor Intérprete<br></b>Pirisca Grecco, com <i>Saudade é Fundo de Campo</i><br><b><br>Melhor Instrumentista<br></b>Juan Losano Carrera (quenna), com <i>Rancho de Barro</i><br><b><br>Melhor Letra<br></b><i>O Silêncio e a Campereada</i><br><b><br>Melhor Arranjo<br></b><i>Saudade é Fundo de Campo</i><br><b><br>Melhor Melodia<br></b><i>Rancho de Barro</i><br><b><br>Melhor Conjunto Vocal<br></b><i>Nos Campos do Amaricá<br></i><b><br>Melhor Tema Campeiro<br></b><i>Potrilho, Potro e Pingaço<br></i><b><br>Melhor Tema sobre a Região Serrana<br></b><i>Memoriais da Nossa Origem</i></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Leia também<br><b> <i>Flor do Bem Querer</i> leva o primeiro lugar na Sapecada da Serra Catarinense <br></b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense