Milton Mendes destaca evolução do elenco: 'Estamos muito avançados'

– Técnico do Vasco elogiou a atuação do time contra o Flamengo –

Rio – A classificação do Vasco para a final da Taça Rio não foi nenhuma surpresa para Milton Mendes, que afirmou imaginar muito mais para o clube. O treinador se mostrou satisfeito com o que viu neste sábado, contra o Flamengo, e ressaltou a evolução do elenco.

Em relação à semifinal, Milton Mendes destacou a boa atuação defensiva do Vasco, mas ressaltou que não se pode exigir muito do elenco, por estar em processo de formação e ainda no começo do trabalho.

“A equipe jogou bem. Nossa equipe tentou, lutou muito. Penso que todos são unânimes em saber que nossa equipe controlou sempre o jogo. Fechamos o que eles têm de melhor, as bolas pelo lado. Esperamos num futuro que joguemos melhor. Nossa equipe está engatinhando ainda, estamos num processo de construção. Não podemos exigir muito mais.”

O treinador vascaíno também falou sobre os objetivos do clube no Estadual, destacando que a evolução do clube está bastante acelerada, apesar do pouco tempo de trabalho.

“Vamos sonhar grande. No meu primeiro jogo coloquei um sonho para os jogadores. Está lá. Agora não é mais sonho, passou a ser objetivo. Quando alcançamos o objetivo, estamos à procura da meta, que é ser campeão. Acho que estamos muito avançados, porque parece que estamos há muito tempo, mas não temos três semanas ainda.”

De folga até a próxima terça-feira, o elenco do Vasco volta a campo no próximo fim de semana, para a final da Taça Rio, ainda aguardando o vencedor do clássico entre Botafogo x Fluminense, neste domingo.

