Ministro comunica anúncio de recursos para obras de duplicação de rodovias federais em SC

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ministro <b> Moreira Franco </b> comunicou ao deputado federal <b> Mauro Mariani </b> (<b> PMDB </b>) que na próxima semana o <b> governo federal </b> vai anunciar um aporte considerável de recursos para as obras de <b> duplicação </b> da <b> BR-470 </b>, no Vale do Itajaí, e da <b> BR-280 </b>, no Planalto Norte. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Participando de roteiro partidário em <b> Gaspar </b>, Mariani confirmou que o Planalto vai liberar um pacote de medidas para o setor rodoviário.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Tribunal Federal</b> <br>Conselheiro federal Tullo Cavallazzi Filho representou a <b> OAB-SC </b> na posse do desembargador Thompson Flores na presidência do <b> Tribunal Regional Federal de Porto Alegre </b> e do desembargador catarinense Ricardo do Valle Pereira no cargo de corregedor-geral (foto). Ambos celebraram a instalação na próxima semana da Turma do TRF4 em Santa Catarina. </p> Foto: Divulgação / Divulgação <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>A proibição<br></b>A decisão do governo americano de vetar a importação de <b> carne bovina </b> do Brasil não afeta o programa de exportações de carnes de aves e suínos de <b> Santa Catarina </b>. Informação do presidente da Federação da <b> Agricultura </b>, Zezo Pedroso, durante assembleia dos sindicatos rurais, em<b> São José </b>. Esclareceu que SC está iniciando agora o programa de pecuária de corte, com inseminação de 50 mil vacas nas regiões com vocação para a pecuária.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Posse<br></b>A Associação Empresarial de <b> Joinville </b>dará posse à nova diretoria na segunda-feira. O presidente, Moacir Thomazi, assumirá novo mandato. Fundada em 1911, a Acij se mantém na liderança das entidades que lutam por bandeiras corporativas e, sobretudo, pelas maiores reivindicações da comunidade de Joinville e do Norte catarinense.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Aeroporto<br></b>Dirigentes da Azul Linhas Aéreas realizaram vistoria no aeroporto de <b> Caçador </b>, Alto Vale do Rio do Peixe. Se forem concluídas as obras de infraestrutura, a empresa aérea iniciará ainda no segundo semestre linha comercial com a região. O prefeito Saulo Sperotto (PSDB) obteve a garantia de recursos do governo estadual. A prefeitura executará as obras no pátio de manobras e do acesso rodoviário ao novo terminal de passageiros. Linha comercial vai representar a redenção da região.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Maçonaria <br></b>Integrantes das 120 lojas do Grande Oriente de Santa Catarina (Gosc) estarão neste sábado em <b> Florianópolis </b> para a cerimônia de posse dos novos dirigentes. Rubens Ricardo Franz assumirá o cargo de Grão Mestre no lugar de João Paulo Sventnickas. E Sérgio Wallner sucederá Sérgio Nerbass no cargo de adjunto. Uma das bandeiras que vão prevalecer: o combate sistemático à <b> corrupção </b> no país.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Curtas</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>*Durante roteiro pelo Alto Vale do Itajaí, o presidente Rodrigo Minotto convidou o ex-deputado Jailson Lima da Silva (ex- <b>PT</b> ) a se filiar no <b> PDT </b> e concorrer à Câmara dos Deputados em 2018.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>*Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, com sede em Santa Cruz do Sul (RS) e jurisdição sobre Santa Catarina, comemora neste sábado 70 anos de fundação. Tem Iro Schünke na presidência.

