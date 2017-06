Ministro das Cidades em Blumenau: veja 5 coisas para começar bem a quinta-feira 

<p><b>1 – Ministro das Cidades estará em Blumenau para inaugurar parque residencial </b></p><p>Segundo o colunista Moacir Pereira, o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, confirmou em reunião com o senador Dalírio Beber (PSDB) presença nesta quinta-feira em Blumenau para inauguração do Parque Residencial Tribess. Na ocasião, lideranças do Vale do Itajaí vão reiterar ao governador Colombo o pedido de R$ 15 milhões para o Centro de Convenções do Parque Vila Germânica.</p><p><b>2 – Manifestantes contra o Cepread agendam audiência com o prefeito de Blumenau </b></p><p>O protesto foi tímido, mas teve resultados. Os manifestantes que se reuniram na tarde desta quarta-feira para cobrar da prefeitura de Blumenau esclarecimentos sobre o caso da cadelinha Aline, submetida a uma eutanásia após ser recolhida pelo Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos (Cepread) na semana passada conseguiram agendar uma audiência com o prefeito Napoleão Bernardes. A reunião está prevista para acontecer na próxima terça-feira. <br></p> Foto: Fabiana Bonfanti / Arquivo pessoal <p><b>3 – Audiência de defesa do Palmeiras sobre pena na Libertadores fica para semana que vem </b></p><p>A Conmebol adiou a audiência em que o Palmeiras apresentará sua defesa para a pena de três jogos sem torcedores como visitante na Libertadores. O encontro, que seria nesta sexta-feira, passou para a semana que vem, em dia a ser definido. O presidente Maurício Galiotte confirma a informação. O Verdão está confiante na redução da pena.</p> Foto: Andres Stapff / Reuters/Folhapress <p><b>4 – Santa Catarina tem quatro cidades entre as 50 mais inteligentes e conectadas do Brasil <br></b></p><p>Florianópolis, Blumenau, Itajaí e Joinville estão entre as 50 cidades consideradas mais inteligentes e conectadas do Brasil. A informação é do levantamento Connected Smart Cities, realizado em mais de 700 municípios do país. A pesquisa, feita pelo terceiro ano consecutivo, analisa 70 indicadores dentro de 11 setores. <br></p><p><b>5 – Bebê Jonatas faz um ano e família organiza evento no fim de semana para agradecer mobilização em Joinville </b></p><p>Nesta quarta-feira, <b>Jonatas Openkoski</b> completou um aninho. A data, como ocorre na maioria das famílias, será comemorada com uma festa temática, bolo e brinquedos no fim de semana. A única diferença é que, neste caso, o aniversariante não poderá comparecer. Há seis meses, Jonatas vive na UTI do <b>Hospital Infantil de Joinville</b>, onde foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (Ame). <br></p> Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal <p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense