Ministro das Cidades participa de entrega de residencial do Minha Casa Minha Vida em Blumenau 

Ministro das Cidades, Bruno Araújo, confirmou em reunião com o senador Dalírio Beber(PSDB) presença nesta quinta em Blumenau para inauguração do Parque Residencial Tribess. Na ocasião, lideranças do Vale do Itajaí vão reiterar ao governador Colombo pedido de R$ 15 milhões para o Centro de Convenções do Parque Vila Germânica. Quer o mesmo tratamento dado a Balneário Camboriú.

Investimentos
Diretoria da Fiesc apresenta nesta quinta, à s 15h, dados sobre a pesquisa de investimentos em Santa Catarina. Considerando os números da grave crise econômica, o balanço é considerado positivo. Os mesmos dados serão apresentados na reunião mensal do sistema Fiesc, nesta sexta. Na ocasião, será lançado o Prêmio Fiesc de Jornalismo – 2017, um dos mais tradicionais do Estado.

Licença
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider (PMDB), submete-se nesta quinta, em São Paulo, à cirurgia da coluna vertebral. Nos últimos dias já circulava no parlamento com uma coleira ortopédica. Representante do Alto Vale do Itajaí, Schneider deve assumir a presidência da Assembleia no inicio do próximo ano, nos termos do acordo com o PP e outros partidos.

Aemflo muda
Marcada para o próximo sábado no Centro de Eventos Petry a posse da nova diretoria da Aemflo – CDL de São José. Vai assumir a presidência a contabilista e empresária Nadir Terezinha Koerich, que concorreu com chapa única. Será a primeira mulher a comandar as duas entidades. A Aemflo comemorará 33 anos e a CDL, 18. As duas entidades congregam hoje 4,3 mil empresas.

Curtas

*Cerca de 150 alunos do Instituto Estadual de Educação e colégios Bom Jesus e Catarinense realizam visita de estudos nesta quinta na Justiça Federal. Serão recebidos pelo diretor do Foro, juiz Jairo Schäfer.

*Autor de vários livros e ex-consultor do Ministério do Planejamento, o professor Fernando Vernalha faz palestra hoje, à s 15h, no 1º Debate TCE sobre parcerias público-privadas.

Fonte: Diário Catarinense