Mobi agora automatizado

O Mobi foi o escolhido para receber pela primeira vez na história da Fiat brasileira a combinação de motor 1.0 com câmbio automatizado. E logo de cara justificou esse merecimento: nos testes do Inmetro-PBEV o Mobi Drive GSR (a sigla GSR significa Gear Smart Ride) alcançou o menor consumo de combustível em ciclo urbano entre todos os modelos equipados com motor 1.0 à venda no País.

Esse resultado em redução de consumo, e também de emissões, vem acompanhado do câmbio automatizado GSR-Comfort acionado por botões no console e paddle shifts (borboletas atrás do volante). O conjunto é complementado pelo motor Firefly 1.0 três cilindros, direção elétrica com função City e o exclusivo sistema Fiat Live On de entretenimento a bordo.

A gama 2018 do Mobi conta com cinco versões, com nova oferta de conteúdos: Easy, Like, Way, Drive e a nova Drive GSR. No console central cinco botões permitem fácil acionamento, incluindo função Sport, que aciona um modo de condução mais esportivo. Por meio de paddle shifts o motorista, se desejar, pode trocar as marchas manualmente, mesmo quando o câmbio estiver na posição automática. O câmbio do Mobi Drive GSR conta com a função Creeping, que torna arranques e manobras muito mais confortáveis e seguras, inclusive em rampas de até 8% de inclinação. Basta tirar o pé do freio que o Mobi se movimenta, a exemplo de um câmbio automático convencional.

Há também o Auto-up Shift Abort, sistema inteligente que identifica uma rápida retomada de velocidade e aborta a troca para uma marcha superior, mantendo acelerações mais vigorosas, inclusive em ultrapassagens, com o motor em rotação mais elevada.

Já o novo motor Firefly 1.0 três cilindros adota a arquitetura de 2 válvulas por cilindro com geometria do conjunto otimizada. Essa concepção técnica resulta em potência elevada, maior torque em baixas rotações e reduzido consumo de combustível – em resumo, um conjunto perfeito para o uso urbano.

O Firefly 1.0 trabalha em giro mais baixo, assegurando ao Mobi maior silêncio a bordo e condução mais prazerosa. Ela é complementada pela direção elétrica com função City, que quando ativada por meio de um botão no painel reduz ainda mais a necessidade de esforço durante as manobras de estacionamento. A função é desativada automaticamente em velocidades maiores, mantendo a segurança.

Ampliando os horizontes da conectividade, o exclusivo Fiat Live On está disponível em quatro das cinco versões do Fiat Mobi 2018. Por meio de um exclusivo app, o Fiat Live On transforma um smartphone comum em uma central multimídia que pode ser acessada pela própria tela do aparelho ou pelo volante.

Simples e ao mesmo tempo completo, o Fiat Live On leva para dentro do Mobi os aplicativos mais usados no smartphone de seu proprietário. Além de acessar apps de trânsito e de músicas como o Spotify, rádios, fotos, internet e realizar e receber chamadas, o Fiat Live On oferece aplicativos exclusivos que auxiliam o motorista, como o EcoDrive e o Onde Parei?. O sistema é complementado por uma entrada USB no painel, que pode ser usada para carregar a bateria do smartphone.

O dono de um Mobi poderá ainda equipar seu carro com os acessórios Mopar na rede de concessionárias Fiat.

Acessórios

Detalhe do câmbio automatizado com botões; primeiro com motor 1.0 da história da indústria automobilística a ter essa tecnologia (FOTO: DIVULGAÇÃO)

São 36 itens que poderão deixar o Mobi ainda mais prático, funcional e seguro.

Entre os destaques estão retrovisor com câmera de ré, alarme, central multimídia, protetor solar de para-brisa, porta-óculos, pedaleira esportiva, bagageiro de teto tubular, rede elástica para porta-malas, par de bolsas expansíveis, capa de tecido toalha para bancos, capa para transporte de animais e cinta para prancha de surf, entre outros.

Fonte: diariodonordeste