Moeda Verde: Acif se posiciona contra sentença que pede demolição dos beach clubs

<p>A Associação Comercial e Industrial de <b> Florianópolis </b>(Acif) divulgou nesta segunda-feira uma nota se posicionando contra a sentença do juiz federal Marcelo Krás Borges na primeira instância da <b> Operação Moeda Verde </b>. A entidade “vê com preocupação” a decisão que determina a demolição de “empreendimentos já consolidados na cidade”. Além de <b> condenar 22 réus (16 pessoas e 6 empresas) </b>, o juiz ordenou a <b> demolição dos beach clubs e do hotel Il Campanário </b> caso a sentença seja confirmada em instâncias superiores.</p><p><b> Verde: saiba o que acontece com o processo após a condenação em 1ª instância <br></b> <b>Habitasul diz sentença não é razoável e tem base em “ilações infundadas”</b> <br></p><p><b>Leia a nota na íntegra:</b></p><p><i>Atrativo para dezenas de milhares de turistas de diferentes partes do País, as estruturas de praia (beach clubes) são responsáveis pela geração de centenas de empregos diretos e milhares de postos indiretos, e que estão correndo risco de descontinuidade.</i></p><p><i>A decisão, de primeira instância, pode ser questionada por recursos em instâncias superiores. Assim, os efeitos da sentença devem aguardar que as questões jurídicas sejam esgotadas, de forma a preservar o bem comum.</i></p><p><i>Em paralelo, há necessidade de se discutir o futuro que queremos para a cidade. Se o turismo é uma atividade essencial para Florianópolis, seu desenvolvimento deve ser estimulado como ferramenta para geração de desenvolvimento econômico, social e ambiental.</i></p><p><i>Atualmente a insegurança jurídica no Município, Estado e País assusta e inibe novos investimentos. Além disso, possibilita que sejam feridos os direitos adquiridos e o ato jurídico perfeito. A burocracia absurda no cumprimento das exigências estabelecidas pelos governos torna caro e arriscado ser empresário.</i></p><p><i>A experiência mostra que nos locais onde o empreendedorismo é incentivado as pessoas vivem melhor, como pode-se comprovar em iniciativas como Jurerê Internacional e Costão do Santinho. Empreendimentos planejados tem se mostrado alternativas adequadas para evitar a poluição das praias, diferentemente de invasões e ocupações irregulares.</i></p><p><i>A ACIF acredita que o estado deve servir ao cidadão, invertendo a lógica atual do cidadão servir ao estado.</i></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense