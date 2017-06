Moeda Verde: alvos de ordem de demolição, beach clubs atraem famosos no verão de Florianópolis

<p>Além de condenar empresários, políticos e ex-servidores municipais, a sentença do juiz federal <b> Marcelo Krás Borges </b> referente à Operação <b> Moeda Verde </b> também determinou a demolição de cinco beachs clubs de Jurerê Internacional e do resort Il Campanario, no mesmo bairro. Os beach clubs afetados pela decisão são o Donna (antigo El Divino), 300 Cosmos, Cafe de la Musique, La Serena (antigo Taikô) e AcquaPlage (antigo Pirata).</p><p>Os empreendimentos, de propriedade do grupo Habitasul, que teve o seu dono, Péricles Druck, <b> condenado a 28 anos de prisão em regime fechado </b>, são mundialmente conhecidos e costumam atrair celebridades durante os verões de Florianópolis. Além de atores, cantores e empresários, nomes famosos do esporte, como Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Dani Alves e Gabriel Medina, são frequentadores das casas de festa. Durante o Réveillon, os ingressos para as celebrações no local reúnem a alta sociedade, com ingressos que variam de R$ 500 a R$ 3 mil.</p><p>Já o Il Campanário é um resort de alto luxo, com diárias básicas que superam os R$ 400. Com uma vasta piscina e vista para o mar, o hotel também sedia eventos e convenções. Nesse fim de semana, servirá como base para a Winter Play, eleita por seis vezes a melhor festa do Brasil pelo prêmio Cool Awards. </p><p><b>Defesa diz que vai recorrer</b></p><p>Advogado da Habitasul no processo, Antônio Tovo Loureiro, diz que a empresa segue acreditando na regularidade dos empreendimentos e que os recursos têm efeito suspensivo, portanto a ordem de demolição só deve ser levada a cabo após a matéria ter trânsito em julgado em instâncias superiores. Ele afirma ainda que a sentença teve “excessos” e refuta que as construções estejam em Área de Preservação Permanente.</p><p>— É uma área urbana consolidada desde os anos 1980. Foi tudo feito da maneira correta, do ponto de vista ambiental — afirma.</p><p><b>Leia mais<br> Juiz condena 16 pessoas e manda demolir beach clubs em Jurerê Internacional<br> Diogo Vargas: operação Moeda Verde sem pizza <br> Confira íntegra das sentenças da Operação Moeda Verde <br></b><b> Quem são os absolvidos na sentença da primeira instância da Moeda Verde <br> Entenda como funcionava o esquema denunciado pelo MPF na Moeda Verde <br> Habitasul diz que condenações não são razoáveis e têm base em “ilações” </b><br></p><p> </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense