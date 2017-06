Moeda Verde: Condenado a 28 anos de reclusão, empresário Péricles Druck prepara recurso

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A defesa do empresário <b>Péricles Druck</b> , condenado a 28 anos de reclusão, voltou a arguir suspeição, por inexistência de imparcialidade, do juiz federal <b>Marcelo Krás Borges</b> . E anunciou que retomará a tese no recurso a ser interposto no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. O próprio magistrado, contudo, refugou a suspeição, citando decisão do próprio TRF, em outra decisão transitada em julgado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Absolvição</b><br>Entre os absolvidos pelo juiz Marcelo Krás Borges, na ação penal do Ministério Público Federal sobre a <b>Operação Moeda Verde</b> , está o empresário Paulo Toniolo Filho, de Florianópolis. Desde que injustamente indiciado no inquérito atuou em sua defesa o advogado Marcelo Mello, uma das revelações da nova geração de advogados catarinenses. Ele provou que o empresário não tinha nenhuma relação com os atos narrados.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Cartórios<br></b>A sentença condenatória do juiz Marcelo Krás Borges sobre a Moeda Verde tem 198 páginas. No final, ele determina aos cartórios de registro que declarem as restrições dos imóveis ali referidos, para que “os réus se abstenham de modificar o local controvertido ou aliená-los a terceiros de boa fé.”</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Justiça</b><br>Desembargadora federal Marga Barth Tessler decidiu remeter para a Justiça estadual as ações populares que questionaram a nomeação do advogado <b>Alex Santore</b> para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Julgando agravos de instrumento de Santore, alegou que a Justiça Federal não é competente para julgar os recursos, <b>pois os atos foram praticados pelo Tribunal de Justiça e pelo governador</b> . Em outro despacho, a magistrada do TRF suspendeu todos os atos pautados para a reunião de ontem do Conselho Estadual da <b>OAB</b> -SC sobre a nomeação.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Curtas</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>* Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, com sede em Santa Cruz do Sul (RS) e jurisdição sobre Santa Catarina, comemora amanhã 70 anos de fundação. Tem Iro Schünke na presidência.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>* Lançada no sul a 17ª <b>Festa Estadual do Vinho</b> marcada para o período de 9 a 13 de agosto, em <b>Urussanga</b> .</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>Rodovias travam crescimento de Santa Catarina</b> <br></p><p> <b>Ministro das Cidades participa de entrega de residencial do Minha Casa Minha Vida em Blumenau </b> <br></p><p> <b>Prefeitos catarinenses participam de audiência sobre Orçamento Regionalizado Impositivo </b> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense