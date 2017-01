Monique Lafond retorna aos palcos cariocas após oito anos

O Dia

– Atriz comemora 50 décadas de carreira com ‘4 na Kitchenette’, no Princesa Isabel –

Rio – A peça ‘4 na Kitchenette’, de Augusto Pessôa, com direção de Marco Miranda estreia hoje, marcando a reabertura do Teatro Princesa Isabel, em Copacabana. Monique Lafond protagoniza o espetáculo, voltando à cena carioca após oito anos, para comemorar 50 de carreira.“É emocionante comemorar essa trajetória,pisando no mesmo palco que me lançou aos 13 anos, ao lado de Pedro Bloch e de João Bethencourt”, revela.

A peça, ambientada nos anos 1980, é uma comédia que se passa em Copacabana, quando um homem, que vive com seu jovem amante em uma quitinete, decide se mudar para um apartamento maior. Ele então abre o lugar para visitação de novos inquilinos. O espetáculo está dentro do projeto ‘Comédias Cariocas’ que faz parte da revitalização do Teatro Princesa Isabel. “Estou muito feliz. É diversão garantida.Minha personagem, Mariza Medley é a pura comédia”, conta Monique.

Serviço

TEATRO PRINCESA ISABEL. Avenida Princesa Isabel 186, Copacabana(2275-3346). R$ 50. 75min. Sex e dom, às 19 horas.12 anos. Até 05 de março.

Fonte: O Dia