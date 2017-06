Morador de Barra Velha encontra cinco tartarugas na praia em dois dias 

<p>É nos exercícios matinais que o professor aposentado e ambientalista Marcos Junghans costuma encontrar animais marinhos na orla de <b>Barra Velha</b> . Apenas nos últimos dois dias, Marcos relata ter encontrado cinco animais. No último domingo, foram duas tartarugas vivas, mas nesta segunda-feira pela manhã ele relata ter achado três animais mortos. <br></p><p>Na sexta-feira, outras <b> duas tartarugas foram encontradas </b> na mesma cidade. </p><p><b> Leia as últimas notícias </b></p><p>Marcos conta que as tartarugas encontradas são de tamanho médio para pequena, aparentando ainda serem pouco desenvolvidas.</p><p>— É comum encontrar estes animais nesta época, mas estou impressionado com a quantidade neste ano — afirma Marcos que diz ser ambientalista há 20 anos.</p><p>Sempre que encontra um animal marinho, ele encaminha o caso para o <b>Projeto de Monitoramento de Praias</b> – Bacia de Santos, pelo telefone 0800642-3341.</p><p>Geralmente, os animais ficaram presos ou se feriram em redes de pesca ou sofreram por causa da ressaca do mar. </p><p>Há algumas semanas, o professor diz ter se deparado com uma toninha na orla. Ele ficou surpreso, por este tipo de animal não ser visto com frequência em Barra Velha. Marcos então acionou <b> Projeto Toninhas </b>, de São Francisco do Sul. </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense