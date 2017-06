Moradores da Vila União protestam após noite tensa com tiroteio e morte no Norte da llha

<p>O ônibus queimado na principal via de acesso à <b>Vila União</b>, comunidade do Bairro Vargem do Jesus, em Florianópolis, é o sinal de que a <b> noite de segunda-feira foi tensa </b> na região <b>Norte da Ilha</b>. O intenso tiroteio, seguido por manifestações de moradores, ainda está marcado na memória da população local, que na manhã desta terça-feira protestou e viveu nova confusão.</p><p><b>Leia também:</b><br><b> Homem morre em tiroteio com a PM </b><br></p><p>Por volta de 10h, 50 pessoas da comunidade fecharam trecho da Rua Anarolina Silveira Santos. Parte do grupo usava uma camiseta com a foto de <b>Deyvid dos Santos Maranhão, 21 anos</b>, morto pela Polícia Militar (PM) em confronto na noite de segunda. Os manifestantes levaram para o protesto cápsulas de munições que teriam sido disparadas no tiroteio entre suspeitos e policiais.</p><p>Diante da exaltação de alguns moradores, a PM chegou a usar <b>gás de pimenta</b> para dispersar o grupo. Depois disso os ânimos se acalmaram novamente. A PM montou uma barreira na entrada da Vila União, onde pretende ficar por tempo indeterminado. A principal reclamação da população é sobre a forma com que os policiais agem no local, acusam a corporação de ser truculenta nas abordagens.</p> Ônibus queimado segue na Vila União Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS <p>A confusão da última noite iniciou, segundo a polícia, após um assalto a comércio na <b>Cachoeira do Bom Jesus</b>. Os suspeitos teriam fugido para a Vila União, onde uma viatura do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) fazia ronda. Houve troca de tiros e Deyvid, conhecido como Paulista, morreu no local. Ele é apontado pela PM como um dos presos em 19 de abril com um arsenal de armas que estava escondido na mesma comunidade.<br></p><p>A morte do rapaz teria causado revolta nos moradores da região, que iniciaram um protesto na noite de segunda contra a ação da polícia na ocorrência e em fato anteriores. Houve disparos de balas de borracha para dispersar os manifestantes. Durante a confusão, um ônibus do <b>Consórcio Fênix</b> foi incendiado.<br></p><p>— Houve um protesto logo em seguida à ocorrência em que o cidadão foi morto, quando populares cercaram as guarnições fechando o portão do kartódromo. As viaturas ficaram presas, com fogo na entrada recebendo tiros de foguetes e bombas que foram lançadas contras as viaturas. Isso gerou uma operação de controle. Chegaram a atear um fogo de ônibus, e para a situação não sair mais do controle, foi necessária uma intervenção para restabelecimento da ordem. Foi feito dentro da técnica, tanto que ninguém saiu ferido nesse segundo momento — explicou o comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Sinval dos Santos Filho.</p><p><b>Leia mais:<br></b> <b>Diogo Vargas: “A proximidade dos 100 homicídios e a falta de ações”</b> </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense