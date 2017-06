Moradores prometem uma manifestação por semana até recuperação da SC-407, em Biguaçu

Mobilização pede o fim dos buracos e da falta de conservação da rodovia – Divulgação/ND

A pista de 15 quilômetros, construída em 1983, está repleta de buracos, que segundo os moradores, são causados pelo grande movimento de caminhões na rodovia. Segundo a presidente da Comissão Pró-Revitalização da SC-407, Ivonete Weber, a última reforma na pista foi em 2010. “Me lembro desse ano como a única vez que a rodovia teve manutenção. Antes houve apenas tapa buracos, sem nenhuma significância. Precisamos da rodovia em boas codições. Enquanto não houver solução vamos fechar a pista toda a sexta-feira”, declara.

A revolta dos moradores é tanta, que se alguma reunião for marcada para tratar do assunto, ninguém da comunidade está disposto a se deslocar até Florianópolis. Segundo Ivonete, os diretores do Deinfra (Departamento Estadual de Infraestrutura) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura, terão que ir até a comunidade. “Temos espaço e já nos colocamos a disposição, portanto se querem debater isso venham até nós. Durante a semana conversaremos com a população sobre o protesto e vamos continuar lutando ate conseguirmos as obras”, complementa.

O governo do Estado, no ano passado, chegou a dar a ordem de serviço para a obra, no valor de R$ 6 milhões. O prefeito de Biguaçu, Ramon Wollinger (PSD), esteve com o governador na semana passada e pediu novamente a liberação do recurso. Segundo ele, há dinheiro em caixa para a realização dos trabalhos, mas ele está preso à outras obras no Orçamento do Estado. “Falta apenas assinar o decreto mudando o recurso de item orçamentário. Tem o financeiro mas não o orçamentário. Só que essa demora deixa a gente angustiado. Estou cobrando novamente, enviei as fotos da manifestação e estou aguardando a posição oficial para os próximos dias”, comentou.

