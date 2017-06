Morre aos 84 anos o bispo emérito de Lages dom Oneres Marchiori 

<p>O bispo emérito de Lages dom Oneres Marchiori faleceu na tarde desta terça-feira aos 84 anos. Segundo informações da Diocese, ele estava fazendo uma das sessões semanais de hemodiálise no hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, quando passou mal, por volta das 16h. O religioso teve paradas cardíacas e não resistiu. Há cerca de dois anos a saúde do bispo estava bastante debilitada. Ele sofria com complicações da Diabetes, tinha de fazer sessões semanais de hemodiálise e fez cirurgias cardíacas. </p><p><b> Em 2010, após 23 anos como bispo de Lages e 50 anos de sacerdócio </b>, o religioso renunciou ao cargo em função da idade e por isso se tornou um bispo emérito. Ainda assim não deixou de lado o envolvimento com a Igreja:</p><p>— Nos últimos anos se dedicou mais à pregação de retiros e equipes de Nossa Senhora, além de ser chamado para dar palestras. Ele foi uma referência do ecumenismo no Brasil e adotou Lages como sua segunda terra — diz o padre Ildo Ghizoni. <br></p><p>Quando Marchiori decidiu ser padre, aos 16 anos, saiu da cidade natal, Carazinho no Rio Grande do Sul, para ingressar no seminário em Lages. Em 1956 foi cursar Teologia em Roma, na Itália e, em 1977, foi ordenado bispo e por seis anos ficou na Diocese de Caçador. Depois disso foi para Lages, onde assumiu como bispo e continuou vivendo mesmo após a renúncia. </p> Foto: Alan Pedro / Agencia RBS <p><b>Leia também:</b></p><p><b> “Passou o tempo do bispo monocrático, que diz: eu faço o que quero”, afirma novo bispo de Joinville </b><br></p><p><b> Bispo celebra aniversário e se despede do cargo ocupado desde 1987 na Catedral de Lages </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense