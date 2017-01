Mortes que aconteceram logo após a virada do ano são inaceitáveis

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>A tragédia com uma família gaúcha que veio morar e trabalhar nos <b>Ingleses</b> , em <b>Floripa</b> , <b>atropelada e destruída numa calçada</b> do bairro que escolheram para mudar a vida, foi algo completamente inaceitável: morreu uma jovem mãe de 31 anos, o marido dela <b>perdeu as duas pernas</b> , e um amigo está na UTI. Deixaram dois filhos pequenos, sendo que o menor tem um problema grave de saúde. Planos do pai era vender a loja de som dos Ingleses e voltar para o RS para acompanhar o tratamento de saúde do filho. O responsável pela desgraça toda, também gaúcho, dirigindo um Camaro, <b>fugiu do local</b> , abandonando o carro.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Não foi bom o dia para os gaúchos, aliás: na <b>Vargem Grande</b> , norte da Ilha, outro drama: uma turista de 38 anos, bem resolvida, casada, errou o caminho de casa e por isso, só por isso, <b>foi assassinada dentro do carro</b> por membros de facções criminosas que estão estendendo o domínio no norte da Ilha e em muitos outros lugares do Estado com uma velocidade e um poder assustadores. Geralmente vindos de fora.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>O que todos temiam, está acontecendo: a nossa pacata Floripa já é o <b>Rio </b> de hoje. No que há de pior.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Startups</b><br>Enquanto as autoridades não conseguem conter a crescente violência urbana, resta um desafio para as <b>startups </b> da área de TI: “colorir” as áreas de risco de criminalidade nas telas dos aplicativos de navegação e trânsito. Assim, quem sabe, vidas preciosas não serão roubadas por aqueles que deveriam estar presos.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Caixas de som</b><br>Turistas que foram passar o <b>Réveillon </b> no <b>Guarujá</b> , no litoral paulista, estão levando caixas de som de todos os tamanhos para debaixo de guarda-sóis. Em uma distância de menos 10 metros é possível ouvir Anitta, Mc Daleste, Luan Santana, Racionais, MC Guiné… Tudo ao mesmo tempo e em diferentes alturas, informa o jornal O Estadão. “Qui nem que aqui”. Em certas praias, são tantos aparelhos com o som a mil que a polícia não dá conta de fiscalizar.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Testemunho</b><br>Justiça seja feita: fiquei toda a última semana do ano em <b>Jurerê</b> , onde moro, e onde vou continuar pelo ano todo, e por muitos anos se Deus assim me permitir, e posso garantir que recebemos a melhor, mais educada e mais bonita safra de turistas dos últimos anos. E até na quantidade certa. Comportamento exemplar, em todos os lugares: trânsito, praia, bares, baladas, supermercados, ruas…<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Não corresponderam</b><br>Comentarista Paulo Brito, antes de levar fama de espalhar notícia falsa, esclarece que veio de um reconhecido corretor de imóveis de <b>Jurerê Internacional</b> a notícia de que Alexandre Pato alugou a casa do Renan Dal Zotto, que teria ido morar no Rio com a família. Cacau então repassou, certo de que Brito teria ouvida a história certa de quem o contou, o corretor. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Segundo Anelise Brando, mulher do Renan, eles alugaram, sim, a casa para o jogador, mas foi em outro ano, e também não estão no Rio e nem pretendem deixar de morar onde moram tão bem. </p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes </b><br></p><p> <b>As filas de carros com apenas uma pessoa reforçam a necessidade do transporte coletivo eficiente</b> <br></p><p><b> Sérgio Grando fez história na política local e deu adeus no seu Réveillon das Luzes </b><br></p><p><b> Florianópolis está na 22ª posição no ranking das capitais que mais pagam aos políticos </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense