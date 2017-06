Mostra de dança Exercícios Cênicos é realizada neste dia 22/6

A mostra de dança EXERCÍCIOS CÊNICOS, é um projeto em constante evolução que tem como objetivo principal, criar um espaço de intercâmbio de saberes, onde diferentes grupos e criadores da região possam se aproximar e trocar informações com foco no artístico – cênico. No processo, procura estimular a formação de público, atraindo à quele que acompanha cada gênero para uma situação em comum onde possam desenvolver novos interesses. O evento acontece no dia 22 de junho no Teatro Pedro Ivo. Ingressos à venda na bilheteria dos teatros Pedro Ivo, CIC e TACÂ

A mostra é composta por trabalhos em progresso ou processos de pesquisa, pré-estréias, mas também por trabalhos prontos de grupos ou companhias mais experientes que possam se utilizar da cena para análise de resultados e nesse processo contribuir com sua experiência em benefício de todos os participantes.

Agora na sua quarta edição, a mostra Exercícios Cênicos foi criada originalmente para aumentar a experiência cênica do elenco do projeto Jovem Ballet de Santa Catarina e na sua primeira edição se chamou “Ensaios Cênicos”.

O Instituto Jovem Ballet de Santa Catarina procura meios para o fomento à profissionalização em dança e estas mostras também ajudam os jovens a manterem objetivos e traçarem metas. Aprender a se organizar coletivamente, organizar sua pesquisa e adotar métodos faz parte deste processo e nos Exercícios Cênicos, ao compartilhar seu trabalho com outros eles são obrigados a ganhar coerência nas suas manifestações teóricas além das técnicas.Â

Os Exercícios Cênicos compõem assim, uma equilibrada atividade coletiva onde os participantes se desenvolvem no palco, entram em contato com novas experiências nas discussões abertas e fortalecem sua formação nas oficinas.Â

Mais informações através do site: http://www.exercicioscenicos.jovemballet.com/programacao.html . Ingressos à venda na bilheteria dos teatros Pedro Ivo, CIC e TAC.

Â

PROGRAMAÇÃO

20h

HALL DE ENTRADA DO TEATRO PEDRO IVO

Karina Collaço e Daniela Alves em “Ensaio para algo que não Sabemos”             Â

Â

20h30

TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVOÂ Â Â Â Â Â Â

ANDERSON ANVERSI apresenta LOST SOULÂ Â Â Â Â Â

SKIANTE CIA. DE DANÇA apresenta MOVÊNCIA             Â

GRÃO CIA. DE DANÇA apresenta           Â

COLETIVO ARTE.DANÇA & JOVEM BALLET DE SANTA CATARINA apresentam EXERCÍCIO COLETIVO DE CRIAÇÃO



Fonte: floripanews