Mostra do Vinho Catarinense oferece oficina de degustação para deficientes visuais

Pelo segundo ano consecutivo, a organização da Mostra do Vinho Catarinense promoveu uma oficina gratuita de degustação da bebida voltada exclusivamente para deficientes visuais. A atividade foi realizada na manhã desta quarta-feira (14), na Fundação Cultural Badesc, no centro de Florianópolis. A iniciativa contou com o apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e da Associação Catarinense para Integração do Cego (Acic).

A oficina faz parte da programação alusiva ao Dia do Vinho Catarinense, celebrado no primeiro domingo do mês de junho. A data comemorativa integra o calendário oficial de eventos do estado desde 2009, conforme a Lei 14.711, originada de projeto de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera (PT). “É uma iniciativa diferenciada, pois são pessoas que geralmente são excluídas da sociedade. É muito importante oportunizar a elas um momento diferenciado como esse.”

A experiência foi aprovada por Maximiliano Severo Teixeira. “Para nós, que temos deficiência visual, é uma oportunidade de experimentar os vinhos e desenvolver o paladar. É também uma oportunidade de inclusão. Essa iniciativa é excelente”, comentou o integrante da Acic.

A atividade também é especial para quem ministra a oficina. A sommelier e juíza internacional Márcia Maluf Palei destacou que é um privilégio transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da carreira a pessoas com deficiência visual. “Constatamos que a ausência da visão enfatiza o paladar e a parte sensorial de aromas. A memória olfativa deles é impressionante!”, pontuou. “Além disso, eles têm muito respeito, realmente prestam atenção ao analisar cada vinho. É gratificante atender esse público, ficamos emocionados. O retorno é incrível”, acrescentou.

Outras quatro oficinas de degustação de vinho catarinense foram abertas ao público geral. Na opinião de Baldissera, eventos desse tipo permitem a divulgação da produção vitivinícola do estado ao público consumidor. “Isso garante visibilidade à s milhares de famílias que hoje fazem a história da nossa vitivinicultura”, disse o parlamentar.

A organização do evento contou com a participação dos voluntários Guerrando Palei Júnior e Roseli Saraiva Jinkss.

Agenda

A 6ª edição da Mostra do Vinho Catarinense ocorrerá, pela primeira vez, no interior do estado. O município de Videira, considerado o berço da vitivinicultura, vai sediar o evento entre os dias 14 e 16 de julho.

Outra novidade deste ano é a realização de uma rodada de negócios, além das atividades tradicionais, como concursos gastronômicos e apresentações culturais. Também estão previstos roteiros de enoturismo nas regiões produtoras de uva e vinho do estado.



Fonte: floripanews