Mostra gratuita apresenta sete documentários sobre pessoas que tiveram que deixar seus países

<p></p><p></p> Produção catarinense “Rekomanse”, que mostra o cotidiano de haitianos que moram em Chapecó, está na programação Foto: Divulgação / Divulgação <p>Segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados – CONARE, vivem hoje no Brasil cerca de 10 mil pessoas reconhecidas como refugiadas, a maioria vinda de países como Síria, Colômbia e República Democrática do Congo. Nesta segunda e terça, o Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados em Florianópolis e região – GAIRF realiza a mostra de cinema Refugiados.Doc, com documentários que contam histórias de pessoas forçadas a abandonar seus países. As sessões começam sempre à s 20h, no cinema do CIC.</p><p>O evento marca o Dia Mundial do Refugiado, celebrado na última terça-feira (20), e exibirá seis documentários brasileiros e um canadense sobre a situação de pessoas refugiadas por causa de guerras, catástrofes naturais, perseguições e violações de direitos humanos, dentro e fora do Brasil. Toda a programação é gratuita.</p> Popole Misenga Foto: – / COI/Divulgação <p>Nesta segunda, o destaque fica com o curta-documentário <i>Refugiados – A vida de Popole Misenga</i>, que retrata a história do judoca congolês que integrou a primeira equipe de refugiados a disputar os Jogos Olímpicos. Também serão exibidos os curtas <i>Home Video</i>, que apresenta o olhar de imigrantes e refugiados sobre sua própria condição na cidade de São Paulo, a produção catarinense <i>Rekomanse</i>, que mostra o cotidiano de haitianos que moram em Chapecó, e <i>Vidas Deslocadas</i>, que conta a história de Faez Abbas e Salha Nasser, casal de refugiados palestinos reassentados no Rio Grande do Sul.</p><p>Na terça-feira, serão exibidas duas produções que integram a mostra <i>Olhares sobre o Refúgio</i>, da Agência da ONU para Refugiados – ACNUR. O curta <i>Bem-vindo ao Canadá</i> traz a história do jovem refugiado sírio Mohammed Alsaleh, que fugiu da tortura e prisão do regime de Assad, e hoje está reconstruindo sua vida no Canadá, ajudando os compatriotas recém-chegados.</p><p>Já o longa-metragem <i>A Casa de Lucia</i> é sobre a primeira refugiada a conseguir uma transferência entre sua faculdade de origem e uma Universidade Federal brasileira. O filme mostra a história da síria no Brasil e uma viagem inesperada que ela faz para reencontrar seus pais e irmãos no Kuwait. Os registros da viagem foram gravados pela própria Lucia. O filme acaba de estrear em circuito nacional e será exibido pela primeira vez em Florianópolis. </p><p><b>Assista ao trailer:</b></p><p class=”embed-content”> <p> A Casa de Lucia (Lucia’s Home) – trailer from Cazumbá Filmes on Vimeo .</p></p><p>As exibições começam à s 20h e depois haverá uma roda de conversa entre membros do GAIRF e o público. </p><p>Agende-se<br><strong>Mostra de cinema Refugiados.doc</strong><strong><br>Quando:</strong> segunda (26) e terça-feira (27), à s 20h<br><strong>Onde:</strong> Cinema do CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica)<br><strong>Quanto:</strong> gratuito</p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Agenda da semana: duas mostras de cinema na Capital, shows sertanejos e mais <br></b></p><p><b> FAM 2017: curta de SC “Larfiagem” leva melhor filme pelo júri e público <br></b></p><p> <b>Ivete Sangalo, Drica Moraes e outros famosos saem em defesa de Fábio Assunção</b> <br></p><p></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense