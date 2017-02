Motivado, Thalles projeta jogo contra o Resende

O Dia

– Atacante marcou um dos gols que garantiram a última vitória do Vasco –

Rio – De olho no primeiro jogo em casa do ano, o Vasco encerrou a preparação para a partida contra o Resende, que será disputada neste domingo. Mais uma vez o atacante Thalles aparece entre os onze homens de confiança do técnico Cristóvão Borges. O jogador lembrou a felicidade de marcar diante do Bangu e projetou próximo duelo na competição.

“Esse gol me trouxe uma motivação a mais, com certeza. Venho sendo titular desde o início do ano, mas ainda não tinha balançado as redes. Graças a Deus fui feliz contra o Bangu, aproveitei o rebote da cabeçada do Gallo e pude ajudar o time com um gol. Espero que amanhã não seja diferente. Vou procurar ficar bem posicionado para aproveitar a chance que aparecer”, disse o jogador ao site oficial do Vasco.

Embalado pela boa vitória diante do Bangu, por 3 a 1, o Vasco recebe o Resende em São Januário, neste domingo, às 17h.

Fonte: O Dia