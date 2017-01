Motociclista de 30 anos morre em Imbituba, no Sul de SC

<p>Um motociclista de 30 anos morreu após um tombamento na BR-101 em <b> Imbituba </b>, no Sul de SC, na madrugada desta sexta-feira. O acidente ocorreu no km 289,7, sentido Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (<b>PRF</b>), a motocicleta com placa de <b>Tubarão</b> trafegava na rodovia por volta da 1h45min. </p><p>De acordo com o relatório da polícia, a motocicleta teria tombado na rodovia, no entanto, mais detalhes sobre o que teria provocado o acidente não foram divulgados. A vítima estava sozinha e morreu ainda no local. </p><p><b>Leia mais notícias:<br> PRF divulga queda de 23% nos acidentes em rodovias federais de SC em 2016 </b><br><br></p><p> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense