Motociclista morre após acidente em Tubarão, no Sul de SC

<p>Um homem de 36 anos morreu em um acidente de trânsito na noite deste domingo na BR-101 de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. De acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem colidiu frontalmente contra um carro no km 233, por volta das 19h30min. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu e morreu ainda no local. O motorista do outo veículo não se feriu. </p><p>O motociclista conduzia uma Honda Biz, com placas de Imaruí. Já o condutor do carro, 25 anos, dirigia um Onix com placas de Criciúma. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para recolher o corpo. </p><p>Ainda no domingo um outro acidente deixou uma pessoa morta e outras três feridas na BR-282, em Chapecó. Uma S10 e um Celta, ambos com placas do município, bateram de frente no km 540 da rodovia por volta das 7h. O motorista do Celta, de 31 anos, morreu no local. Três passageiros do carro, duas mulheres, de 32 e 55 anos, e uma menina de 10 anos, tiveram ferimentos graves e foram conduzidas para o hospital. Os ocupantes da S10 não se feriram. </p>

