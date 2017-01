Motorista da Uber diz ter sofrido intimidação em Navegantes

<p class=”embed-content”> </p><p>Um motorista da Uber disse ter sofrido intimidação nas proximidades do Aeroporto de Navegantes nesta sexta-feira. Um carro com quatro homens encostou no Uber e os passageiros fotografaram a placa do veículo e o motorista. <br><br>Ele acredita que a intimidação tenha vindo de taxistas, que são contra o serviço, e emitiu um alerta aos demais motoristas.<br><br>Um taxista ouvido na quarta-feira pela coluna já havia dito que, caso a Uber passasse a operar em Navegantes, haveria problemas. <br><br>Os motoristas da Uber são identificados com facilidade porque o aplicativo indica sua localização. Em Navegantes, o serviço só está disponível para corridas a partir do aeroporto.<br></p><p><b>De olho na lei</b></p><p>A chegada da Uber a Navegantes levou a procuradoria jurídica do município a iniciar um pente-fino na legislação municipal para emitir um parecer sobre a legalidade do serviço. A avaliação foi solicitada pelo Secretário de Segurança, Joab Duarte, após a confirmação do início de operação da Uber.<br><br>Se for necessário, diz ele, o município fará uma legislação específica. A prefeitura ainda não emitiu posicionamento oficial sobre o aplicativo. <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense