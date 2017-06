Motorista morre em acidente entre dois caminhões na BR-101, em Itajaí

<p>Um pessoa morreu no acidente entre dois caminhões na manhã desta terça-feira na BR-101, em <b>Itajaí</b>. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no Km 122 da rodovia, no sentido Sul, à s 6h40min.</p><p>De acordo com a PRF, o caminhão Volvo, com placas de Presidente Getúlio, bateu na traseira do reboque de uma Scania, de Itajaí. O contêiner transportado pelo veículo atingido se deslocou para a frente e prensou o motorista e o passageiro. Com isso, o condutor da Scania, de 38 anos, <b>morreu</b> e a pessoa que estava com ele no caminhão ficou gravemente ferida e foi levada ao hospital.</p><p>O motorista do Volvo saiu ileso. Ele chegou a fazer o teste de bafômetro, que <b>nada acusou</b>. Com o acidente, a carga do caminhão atingido ficou espalhada pela pista e deixou o trânsito lento na região, com formação de filas. O veículo transportava materiais de decoração como espelhos e molduras.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense