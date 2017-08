Motorista se apresenta à polícia três dias após acidente e diz que teve ‘branco’

Delegado disse que suspeito admitiu que dirigia o carro que atingiu três homens no domingo (6).

Sérgio Orlandini Sirostky, um dos dois motoristas envolvidos no duplo atropelamento em Jurerê Internacional, em Florianópolis, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (9), três dias após o acidente que deixou quatro feridos.

Segundo o advogado dele, Nilton Macedo, Sirostky, de 21 anos, prestou depoimento na 7ª Delegacia de Polícia da Capital, em Canasvieiras, no Norte da Ilha.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Otávio Lima, Sirostky admitiu que dirigia o Audi A3 que atingiu três pessoas no domingo (6). No entanto, ele informou que teve um “branco” e ouviu apenas um barulho na colisão, sem notar que eram pessoas.

Na visão da defesa, não há motivos “nem fundamento jurídico para um pedido de prisão preventiva”. Conforme o delegado, o inquérito tem 30 dias para ser concluído e não deve ser expedida prisão do suspeito antes da conclusão.

Ainda segundo o delegado, já foram expedidas notificações para iniciar os depoimentos das testemunhas. Também foram solicitados laudos toxicológicos e perícia do local do acidente.

“Inicialmente o caso é tratado como homicídio culposo. Pode também, dependendo da perícia, existir dolo eventual, por exemplo, se for constatada a ingestão de bebida alcoólica e uma disputa, uma corrida na rodovia”, explica Lima.

Depoimento

Conforme o delegado Lima, o suspeito afirmou que na noite do acidente chegou a balada Donna, em Jurerê Internacional, por volta das 23h30. No local, disse não ter bebido, apenas fumado tabaco.

Na sequência, com outros dois amigos, cada um em seu carro, foram para a casa noturna Milk. Na festa, também em Jurerê Internacional, ingeriu dois copos de vodka com energético e permaneceu até as 5h.

“Depois disso, nas palavras dele, ele diz ter tido ‘um branco’. Não lembra como colidiu, mas confirmou que ouviu um estrondo e parou na sequência. Quando viu que muitas pessoas estavam indo em direção a ele, saiu do local”, disse o delegado.

Ainda conforme Lima, o suspeito seguiu de carro até a altura do antigo posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), na SC-401. “Ele diz que uma pessoa que nunca viu, mobilizada pela situação dele, o levou até em casa”, disse Lima.

Acidente na SC-402

O acidente ocorreu perto da saída de uma festa no início da manhã em Jurerê Internacional, no Norte da Ilha.

A Polícia Civil relatou que um Audi A3, que pertece a uma empresa, atropelou três homens na rodovia, dois de 23 e outro de 32 anos.

Em seguida, um SsangYong teria atropelado mais duas pessoas: um quarto homem, de 22 anos, que socorria as vítimas e um dos jovens que já tinha sido atropelado.

O A3, que era conduzido por Sirotsky, foi abandonado na SC-401 e levado para a 7ª Delegacia de Polícia da Capital.

Já motorista do Ssangyong, Eduardo Rios, foi abordado na avenida Beira-Mar Norte logo após o acidente. O carro estava com o parabrisa quebrado e havia um pedaço de jeans no parachoque.

2º motorista solto

Eduardo Rios, de 25 anos, foi liberado na segunda-feira (7), conforme o Juizado Criminal do Fórum do Continente, “porque não tentou fugir na hora” – ele alegou que deixou o local porque teria sido ameaçado.

Ele foi preso na avenida Beira-Mar Norte em flagrante por embiaguez ao voltante e lesão corporal culposa. O teste do bafômetro apresentou 0,74 mg de álcool por litro de sangue de Eduardo. O advogado dele não comentou o valor da fiança e informou ao G1 que não há confirmação de que seu cliente estivesse embriagado.

Estado de saúde das vítimas

Nesta quarta, apenas Sérgio Teixeira da Luz permanecia internado no Hospital Celso Ramos, na UTI. Um dos amigos dele, Rafael Machado da Cruz, foi liberado no fim da noite de terça.

Edson Mendonça de Oliveira foi liberado na segunda e Maicon Mayer no dia do acidente. Na terça, Maicon, que foi o quarto atropelado, contou ao G1 como foram os momentos antes da colisão.