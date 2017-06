"Movimente-se" vai discutir soluções para projetos sociais

Â

Para discutir o poder do empreendedorismo social na sociedade, acontece no sábado (24/06) o evento “Movimente-se” na ACATE(Associação Catarinense de Tecnologia), na SC 401, em Florianópolis.

O evento, que acontece entre 13h30 e 21h30, debaterá o atual cenário do terceiro setor na Grande Florianópolis e o quanto empresas que abraçaram causas sociais ganham. “Acreditamos que podemos mudar o mundo com nossas escolhas e que fazer parte do Todo nos torna muito maior do que somos individualmente, uma vez que a grande alegria da vida é se reinventar, construir e transformar”, salienta a organizadora Talissa Pires.

Pires é sócia da Usina do Hamburguer, um grande case de empreendedorismo social, onde, a cada hambúrguer vendido, R$ 1 é investido para fortalecer iniciativas sociais. O próprio evento será financiado pelos hambúrgueres vendidos entre janeiro e maio deste ano.Â

Além de Talissa, os outros palestrantes do evento são Guto de Lima, sócio da Nex Coworking e criador de programas e workshops para o desenvolvimento humano em grandes corporações, e também Cassio Tramontini, co-fundador da plataforma de projetos de impacto social que conecta pessoas e empresas à experiências.Â

O evento apresenta o documentário “Em Frente”, co-produção do Social Good Brasil e Cinnema Produções, e apresenta quatro dos nomes brasileiros mais relevantes no universo do empreendedorismo social que, através de um uso inovador da tecnologia, tem se destacado mundialmente em questões como educação, acessibilidade, economia colaborativa e participação cidadã.Â

 Haverá também debate sobre os indicadores e desafios sociais de Florianópolis com as entidades ICOM, ODS, Route, Resgate, Enactus e Mymba Roka.

A organização disponibilizou 400 ingressos a venda por R$40, que serão revertidos integralmente para os projetos Cidades Invisiveis, Resgate, Route, Enactus e Aldeia Guarani Mymba Roka.

Informações-  https://www.eventbrite.com.br/e/movimente-se-empreendedorismo-consciente-tickets-34479950460



