Movimento nas rodovias federais em SC deve aumentar 20%no feriado de Corpus Christi

<p>A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prevê que o movimento nas rodovias federais em Santa Catarina aumente 20% nesta quinta-feira, no feriado de Corpus Christi. No domingo, o fluxo deve crescer 30%, levando em conta quem já viajou na quarta-feira ou ainda viajará entre sexta e sábado. Só na BR-101, conforme estimativa da Autopista Litoral Sul, o trânsito deve ficar 26% mais intenso nos horários de pico do feriadão, com circulação média de 38 mil veículos nestes períodos.</p><p>A PRF e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv-SC) fazem até o próximo domingo a <b> Operação Corpus Christi </b> nas estradas de <b> Santa Catarina </b>, com ações de fiscalização nas rodovias. O principal objetivo é prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou aumentem as lesões das vítimas, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança. No ano passado, nos cinco dias de operação, 13 pessoas morreram nas estradas federais.</p><p>A PRF promete intensificar a fiscalização com agentes do Grupo de Motociclismo Estadual (GME), que serão enviados à região de Lages, do Núcleo de Operações Especiais (NOE), que vão atuar na região de Joinville e de policiais que estão em áreas administrativas, deslocados para a região de Itajaí. A região Serrana é considerada a mais preocupante, principalmente no trecho da BR-282, por conta da Festa do Pinhão.<br></p><p>Na estradas estaduais, a PMRv, que não divulgou estimativa de aumento de fluxo, iniciou a operação à s 18h de quarta-feira e estende os trabalhos até as 8h de segunda-feira, dia 19 de junho. Os trechos de maior atenção dos policiais serão o Vale do Itajaí, onde muitas estradas apresentam problemas por conta da enchente da última semana, e a Serra, por conta da Festa do Pinhão. Nesta região, inclusive, a polícia faz uma ação específica nos trechos estaduais desde a quinta-feira passada.</p><p>O principal foco de atuação da PMRv será no combate ao excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Policiais da área administrativa foram deslocados para ajudar na operação.</p><p>As polícias recomendam cautela aos motoristas. Os horários de maior movimento devem ser nesta quinta-feira, entre 6h e 22h, e no retorno do feriadão, no domingo, entre 16h e 22h. Nas rodovias federais, o tráfego de caminhões bitrens, cegonhas e veículos com dimensões excedentes estará restrito nesta quinta, das 6h ao meio-dia, e no domingo, das 16h à meia-noite.</p><p><b>Fique atento à s dicas:</b></p><p>- Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança;</p><p>- Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;</p><p>- Respeite o limite de velocidade;</p><p>- Somente ultrapasse com segurança e em local permitido;</p><p>- Não transite pelo acostamento;</p><p>- Motorista – não fale no celular;</p><p>- Se beber, não dirija;</p><p>- Fuja dos horários de pico – programe sua viagem</p><p>- Diante de emergência, ligue para o 191 (PRF, nas estradas federais) e 198 (PMRv, nas estradas estaduais)</p><p><i><b>Fonte: PRF</b></i></p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> Polícias fazem operação nas estradas de SC durante o feriadão de Corpus Christi </b><br></p><p><b> Acidente na Via Expressa deixa dois motoristas mortos nesta madrugada </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense