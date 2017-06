MP determina bloqueio de R$ 2,5 milhões em bens de ex-prefeito e vereador de Matos Costa

<p>O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) determinou o bloqueio de R$ 2,5 milhões em bens do ex-prefeito da cidade de Matos Costa, Darcy Batista Bendlin e do vereador Zaury D’Avila Fonseca, ambos do PSD. De acordo com a ação, em 2011, época em que era chefe do executivo, Darci beneficiou a construtora de Zaury em uma licitação para construção de uma creche. A unidade teria sido entregue com problemas e hoje não é mais utilizada. A decisão, passível de recurso, foi deferida nesta semana pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Porto União. </p><p>Conforme o relato do promotor de Justiça Tiago Davi Schmitt, em outubro de 2011 o então prefeito autorizou a abertura da licitação para a obra no valor de R$ 618 mil. Nessa época, segundo o MP, a empresa que venceu a licitação não precisou apresentar documentações obrigatórias. Além disso, houve a adição de R$ 36 mil na obra, sem que houvesse a comprovação da necessidade. </p><p>Na decisão, o promotor apontou ainda que uma série de deficiências na obra executada tornaram a edificação inutilizável. Segundo um laudo técnico anexado na ação, as infiltrações causaram danos estruturais na unidade. Hoje, para o reparo dos problemas emergenciais, seria necessário o investimento de mais R$ 60 mil.</p><p>Nesta sexta-feira a reportagem tentou contato com o vereador e o ex-prefeito da cidade, mas até a publicação deste texto não houve retorno. </p><p><b>Leia mais notícias: <br> MP investigará atuação da polícia e depredação na greve geral no Rio de Janeiro </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense