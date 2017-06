MP-SC recebeu três representações contra o apresentador Rodrigo Hilbert após abate de cordeiro

<p>Em março de 2016, após a exibição do programa Tempero de Família, do canal pago GNT, em que Rodrigo Hilbert matava um filhote de ovelha de seis meses em São Joaquim, na Serra catarinense, o Ministério Público de Santa Catarina recebeu três representações contra o apresentador catarinense. Nesta terça-feira (20), a notícia de que Hilbert foi intimado a depor sobre o caso no Rio de Janeiro, onde mora, reacendeu o debate sobre o caso.</p><p>No mês seguinte à exibição do programa e após receber as representações de ONGs da causa animal que acusavam o apresentador de ter maltratado o cordeiro durante as gravações, o MP-SC pediu à Polícia Civil que abrisse um inquérito para apurar se ocorreu o crime. Desde então, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de São Joaquim, que já ouviu testemunhas da região e recentemente expediu uma carta precatória – instrumento utilizado quando o indivíduo mora em outra cidade – para que Hilbert desse seu depoimento.</p><p>Ao DC, o delegado Jackson Guasselli Pessoa, da 27ª Delegacia Regional de Polícia de São Joaquim, explicou que agora cabe à Polícia Civil do Rio de Janeiro tomar o depoimento do apresentador de acordo com a sua agenda, e não deu mais detalhes sobre os rumos da investigação. A assessoria de imprensa de Hilbert afirmou que ele não irá se pronunciar sobre esse assunto. </p><p><b>Leia mais sobre o caso:</b></p><p> <b>Rodrigo Hilbert é intimado a depor após polêmica sobre abate de cordeiro em programa na TV</b> <b><br></b></p><p> <b>Rodrigo Hilbert foi intimado a depor sobre abate de cordeiro na TV e a internet se revoltou</b> <br></p><p><b> Rodrigo Hilbert causa indignação ao abater filhote de ovelha em programa <br></b></p><p><b> Rodrigo Hilbert se manifesta nas redes sociais sobre polêmica na estreia de “Tempero de Família” <br></b></p><p><b> Abate de animal em programa de Rodrigo Hilbert levanta debate sobre origem e consumo de carne </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense