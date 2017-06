Mudanças no trânsito de São José

Rua São Pedro, em Areias, voltará a ter sentido duplo

A decisão foi tomada pela prefeita Adeliana Dal Pont em reunião com os comerciantes locais

A Rua São Pedro, em Areias, voltará a ter sentido duplo a partir desta semana. A data para a alteração do sentido ainda será anunciada pela Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito, já que é necessário fazer a mudança de toda sinalização da via. A decisão foi tomada pela prefeita Adeliana Dal Pont em reunião com os comerciantes locais realizada na tarde da última quarta-feira (14).

Desde o dia 20 de maio a Rua São Pedro passou a ter mão única, da Avenida das Torres sentido marginal da BR 101. A mudança foi realizada com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e diminuir o número de conflitos entre veículos. No local, havia muitas reclamações de congestionamentos, além de queixas das empresas de transporte coletivo com dificuldades de circular pela via que é estreita, com trânsito nos dois sentidos e estacionamento em um dos lados.

A prefeita Adeliana Dal Pont já havia recebido um grupo de comerciantes para conversar no dia 29 de maio, diante das reclamações de que a alteração no trânsito havia impactado negativamente o comércio. Na ocasião, a prefeita pediu mais tempo para que a alteração fosse absorvida pelos motoristas. Adeliana lembrou que a mesma reação negativa inicial ocorreu nas mudanças de trânsito em locais como o Trevo da Forquilhinha e da Avenida Leoberto Leal, em Barreiros.

A prefeita iniciou a reunião explicando aos comerciantes que as alterações foram implantadas pois a Prefeitura havia recebido, nos últimos anos, muitos pedidos da comunidade e dois abaixo-assinados pedindo a mudança. “A Prefeitura não tem interesse em prejudicar ninguém. Buscamos o melhor para a cidade. Quando uma demanda é apresentada muitas vezes pela comunidade, fazemos estudos de viabilidade para avaliar a aplicação”, destacou. O secretário adjunto de Segurança, Vânio Dalmarco, e o engenheiro do Departamento Municipal de Trânsito, Gilberto Bianchini de Souza, explicaram as razões da mudança e por que o sentido único é a melhor opção para a fluidez do trânsito na região.

Antes da reunião, na manhã de terça-feira (13), Adeliana e o vice-prefeito Neri Amaral percorreram a Rua São Pedro conversando com os comerciantes. Durante o trajeto, colheram opiniões bem divididas, muitos comerciantes reclamaram do trânsito, enquanto, entre os moradores, a maioria apoiou a alteração que diminuiu o barulho de carros à noite e deu mais fluidez ao trânsito.

No entanto, frente aos apelos dos comerciantes, principalmente em um período em que o país enfrenta uma crise econômica, a prefeita Adeliana decidiu voltar a Rua São Pedro para sentido duplo. “Para a mobilidade urbana a melhor solução é a mão única. Mas estamos fazendo uma escolha em benefício dos comerciantes, porque em um tempo de crise a Prefeitura não pode trazer mais esta dificuldade”, ponderou a prefeita.

Adeliana determinou que a pauta apresentada pela comunidade, com 13 sugestões de mudanças pontuais no trânsito do bairro Areias, seja implementada conforme a viabilidade técnica. A prefeita ainda fez um acordo com os comerciantes para intensificar a fiscalização para coibir estacionamentos irregulares.



Fonte: floripanews