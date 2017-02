Mumuzinho se apresenta na Cidade de Deus e em Campo Grande

O Dia

– Jovem sambista revelado pelo ‘Esquenta’ está amanhã no ‘CDD Folia’ e no Kaliffa –

Rio – Tem Mumuzinho duas vezes neste fim de semana. O jovem sambista revelado pelo ‘Esquenta’ — apresentado por Regina Casé na Rede Globo — está amanhã no ‘CDD Folia’, na Cidade de Deus, na quadra da Mocidade Unida de Jacarepaguá, apresentando músicas como ‘Design’, ‘Teu Silêncio’ e ‘Configurações do amor’.

E a agenda do cantor também inclui show no Kaliffa, em Campo Grande, com o funkeiro MC Théo, que recebe outros MCs na apresentação, e apresenta sucessos como ‘Deixa Ele Marolar’, ‘Senta Legal’ e a mais nova do repertório do artista ‘Distância Ideal’. E ainda tem a abertura do evento, que traz Julio JL, ex-vocalista do grupo Falando Segredo.

Serviço

MOCIDADE UNIDA DE JACAREPAGUÁ. Avenida Edgard Werneck 1.607, Cidade de Deus. Amanhã, às 22h. R$ 25. 18 anos.

KALIFFA. Estrada do Cabuçú s/n, Largo do Rio da Prata, Campo Grande (9 6019-0774). Domingo, às 19h. R$ 20 a R$ 30. 18 anos.

