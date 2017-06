Mundo Itapema: jogos de tabuleiro, videogames e um soco estão entre as notícias musicais da semana

<P>A semana foi de lançamentos e novidades – e também de histórias e estreias curiosas. Entre as bandas e artistas que divulgaram novos clipes, estão o <STRONG>Gorillaz</STRONG> (com <STRONG> Sleeping Powder </STRONG> , faixa lançada pouco mais de um mês depois do álbum Humanz ), o <STRONG>Royal Blood</STRONG> (com <STRONG> I Only Lie When I Love You </STRONG> , música que estará em How Did We Get So Dark , disco que sai na próxima sexta-feira), o <STRONG>Korn</STRONG> (com o clipe de <STRONG>Black Is The Soul</STRONG> , novo single de The Serenity of Suffering ) e o <STRONG>Metallica</STRONG> (com uma <STRONG>versão ao vivo de Hardwired </STRONG> , gravada em Nova York). <STRONG>Björk</STRONG>, não satisfeita com o primeiro clipe de Notget , de 2015, <STRONG>gravou uma nova versão</STRONG> , dirigida por Warren Du Preez e Nick Thornton Jones. E <STRONG>Alice Cooper lançou Paranoiac Personality </STRONG> , canção que estará no recém-anunciado álbum Paranormal .</P> <P>O <STRONG>LCD Soundsystem</STRONG>, que recentemente anunciou estar gravando um novo trabalho, confirmou ainda para este mês <STRONG>o relançamento, agora em formato vinil, de quatro discos</STRONG> : LCD Soundsystem , de 2005; 45:33 , de 2006; This Is Happening , de 2010; e London Sessions , também de 2010. Até mesmo <STRONG>a trilha sonora do clássico Matrix vai ganhar relançamento</STRONG> , também em vinil – fazem parte da trilha bandas e artistas como <STRONG>Rob Zombie</STRONG>, <STRONG>Marilyn Manson</STRONG>, <STRONG>Rage Against The Machine</STRONG> e <STRONG>The Prodigy</STRONG>. Já <STRONG>Brian May, do Queen</STRONG>, promoveu um lançamento diferente: <STRONG>da nova edição do icônico jogo Monopoly</STRONG> , em homenagem à banda. O <STRONG>Motörhead </STRONG>também está estreando um jogo, mas um videogame: intitulado Motörhead Through the Ages , o game <STRONG>ganhou trailer nesta semana</STRONG> . Já o <STRONG>Iron Maiden</STRONG> lançou <STRONG>uma coleção oficial de pôsteres</STRONG> inspirados em alguns dos maiores sucessos da carreira do grupo, como Ghost of the Navigator , Fear of the Dark e Hallowed Be Thy Name .</P> <P> </P> <P> <STRONG><BR>Black Mirror</STRONG> , uma das séries de maior sucesso da Netlfix, <STRONG>vai ganhar uma série literária </STRONG> a partir do início do ano que vem: assim como cada episódio do seriado segue uma história diferente, cada livro será escrito por um autor diferente. <STRONG>Eddie Vedder</STRONG>, vocalista do <STRONG>Pearl Jam</STRONG>, em participação na rádio norte-americana SiriusXM, contou a história mais bizarra da semana: sobre <STRONG>a vez em que levou um soco de Paul McCartney</STRONG> . E<STRONG> Lindsey Buckingham</STRONG> e <STRONG>Christine McVie</STRONG>, integrantes do <STRONG>Fleetwood Mac</STRONG>, fizeram uma ação de divulgação inusitada para Lindsey Buckingham/Christine McVie , seu recém-lançado disco de duetos: os músicos participaram do Tonight Show , do apresentador Jimmy Fallon, e <STRONG>tocaram o clássico Don’t Stop com instrumentos musicais de brinquedo</STRONG> .</P> <P> </P> <P></P> <P><BR>Em agosto, <STRONG>Elza Soares vai trazer a Florianópolis a turnê do premiado A Mulher do Fim do Mundo </STRONG> – e os ingressos já estão à venda. Nesta semana, até domingo, dia 18, acontece na cidade a <STRONG>1ª Mostra Sesc de Cinema de Santa Catarina</STRONG> , com produções do próprio Estado. E, na última segunda-feira, Dia dos Namorados, <STRONG>aconteceu a primeira edição de 2017 da Confraria do Vinho Itapema</STRONG> – mas a próxima já tem data marcada: <STRONG>27 de julho</STRONG>, uma quinta-feira. Fique ligado na rádio para saber mais e não perca!</P> <P> *A Mundo Itapema é uma coluna semanal em parceria entre a rádio Itapema e o DC. Toda sexta-feira você confere um resumo das notícias da rádio e do que aconteceu no mundo do entretenimento nos últimos dias. </P>

Fonte: Diário Catarinense