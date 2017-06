Mundo Itapema: semana de estreias musicais teve Foo Fighters, Coldplay e Chuck Berry

<P>A semana foi cheia de novidades para quem gosta de música, cinema e TV. O <STRONG>Foo Fighters</STRONG>, depois de apresentar ao vivo <STRONG>mais uma música inédita, intitulada Lah Di Da </STRONG> , anunciou seu novo álbum, Concrete and Gold , para 15 de setembro. O <STRONG>Coldplay</STRONG>, que no dia 14 de julho lança o disco Kaleidoscope , <STRONG>divulgou um vídeo para uma nova canção, All I Can Think About Is You </STRONG> . O <STRONG>Parcels liberou a faixa Overnight </STRONG> , produzida e coescrita pelo <STRONG>Daft Punk</STRONG>. Darlin’ , música de <STRONG>Chuck Berry</STRONG> em parceria com a filha Ingrid, que faz parte do trabalho póstumo Chuck , <STRONG>ganhou um clipe, cheio de imagens de momentos em família</STRONG> . E o <STRONG>Foster The People deu mais informações a respeito de Sacred Hearts Club </STRONG> , seu novo álbum, que chega ao mercado em 21 de julho.</P> <P> <STRONG>Stevie Nicks canta a novidade Your Hand I Will Never Let Go </STRONG> , trilha sonora do filme The Book of Henry – enquanto <STRONG>Lindsey Buckingham</STRONG> e <STRONG>Christine McVie</STRONG>, seus companheiros no Fleetwood Mac, <STRONG>divulgam seu recém-lançado disco de duetos</STRONG> . O <STRONG>LCD Soundsystem</STRONG> cumpriu e prometeu: <STRONG>confirmou para 1º de setembro a estreia de um novo trabalho</STRONG> , batizado de American Dream . Fly , Approximately Infinite Universe e Feeling The Space , três LPs lançados por <STRONG>Yoko Ono</STRONG> na década de 1970, <STRONG>vão voltar à s lojas em julho</STRONG> , em um projeto de relançamento de toda a discografia da artista. O <STRONG>Hall da Fama do Rock</STRONG>, cujo museu fica em Cleveland, nos Estados Unidos, <STRONG>vai ganhar uma filial no Japão</STRONG> . E, na onda das comemorações das duas décadas de OK Computer , clássico do <STRONG>Radiohead</STRONG>, <STRONG>uma série de artistas recriou interpretações visuais para cada uma das faixas do álbum</STRONG> , como Paranoid Android e Exit Music (for a Film). </P> <P><BR>No cinema, <STRONG>o spin-off de Star Wars focado na juventude do personagem Han Solo perdeu seus diretores</STRONG> – por “diferenças criativas”, segundo o comunicado oficial. A previsão de estreia, contudo, está mantida para maio do ano que vem. A sétima temporada de <STRONG>Game of Thrones</STRONG> , que volta à HBO no dia 16 de julho, <STRONG>ganhou mais um trailer</STRONG> , focado no inimigo contra o qual os protagonistas terão que se unir: os white walkers. E a Disney jogou na nostalgia quem era criança ou assistia TV no final dos anos 1980 e início dos anos 1990: <STRONG>os estúdios divulgaram a nova versão da música-tema de DuckTales </STRONG> , série clássica que volta à TV em setembro.</P> <P><BR>A agenda cultural em Santa Catarina também está lotada pelos próximos dias e meses: amanhã, no Teatro do CIC, em Floripa, acontece <STRONG>o show de Bibi Ferreira cantando Frank Sinatra</STRONG> , originalmente marcado para maio. No Centro de Cultura e Eventos da UFSC, até domingo, <STRONG>segue a programação do Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2017</STRONG> , com exibição de filmes, oficinas, palestras e debates. Na semana que vem, no dia 27 de junho, também no Teatro do CIC, <STRONG>a Camerata Florianópolis realiza mais um concerto erudito de sua temporada 2017</STRONG> , com obras dos compositores <STRONG>Antonio Vivaldi</STRONG> e <STRONG>Joseph Haydn</STRONG>. No mês que vem, de 18 a 29 de julho, acontece o <STRONG>Festival de Dança de Joinville</STRONG> – e <STRONG>a programação foi divulgada nesta semana</STRONG> . E, no dia 27 de julho, acontece a segunda edição do ano da <STRONG>Confraria do Vinho Itapema </STRONG> – e <STRONG>os ingressos já estão à venda</STRONG> . Seja você fã de música, cinema, dança ou gastronomia, passatempo não vai faltar. ;)</P> <P> *A Mundo Itapema é uma coluna semanal em parceria entre a rádio Itapema e o DC. Toda sexta-feira você confere um resumo das notícias da rádio e do que aconteceu no mundo do entretenimento nos últimos dias. </P>

Fonte: Diário Catarinense