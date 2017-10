Município de Itajaí inicia a implantação do projeto Consultório na Rua

O Município de Itajaí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta semana a implantação do projeto Consultório na Rua. A iniciativa vai ampliar o atendimento e o acesso à população em situação de rua, permitindo um melhor acompanhamento desse público e suas vulnerabilidades.

A equipe multiprofissional que irá atuar no Consultório na Rua é composta por Assistente Social, Enfermeiro, Psicólogos, Médico, Técnico de Enfermagem e Terapeuta Ocupacional. Os servidores vão realizar quatro saídas semanais para atendimento aos moradores de rua, duas à noite, uma à tarde e outra de manhã. O trabalho da equipe será itinerante e vai ocorrer em todo município, priorizando o atendimento local e, quando necessário, realizando encaminhamentos para a rede municipal de saúde.

“As ações do Consultório na Rua têm o objetivo de promover o cuidado integral em saúde e buscar estratégias pautadas na redução de danos, se adequando às demandas da população em situação de rua”, explica a coordenadora de Saúde Mental do município, Carla Hütner.

De acordo com Carla, as especificidades desse público são complexas devido às condições de vulnerabilidade em que se encontram, com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados. “Muitas vezes, o contexto da rua também envolve situações de violência e exclusão social, além de uso de drogas ou álcool”, comenta.

Com o projeto, a intenção da Secretaria é acolher essas pessoas de maneira adequada, ampliando o acesso aos serviços de saúde do município e oferecendo os tratamentos necessários. Na semana passada, a equipe já fez duas saídas para identificar os pontos onde está localizada a população em situação de rua para o início do projeto.

Os profissionais da equipe também passaram por capacitação, fizeram reuniões de trabalho e, nesta semana, iniciaram suas primeiras saídas para atendimento. Após a consolidação do projeto, o objetivo da Secretaria de Saúde é credenciá-lo no Ministério da Saúde para receber um incentivo financeiro.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí (Feapi), está organizando uma qualificação para os servidores públicos da Saúde, Desenvolvimento Social e Segurança Pública atuarem no atendimento aos moradores de rua. O curso abordará a abordagem dessa população e ampliará o conhecimento sobre os cuidados de saúde.



Fonte: Floripa News