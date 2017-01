Municípios de SC deixaram de receber R$ 144 milhões para a saúde 

<p>Um levantamento detalhado da <b>Federação Catarinense de Municípios (Fecam) </b>revela que a saúde é o setor mais afetado pelos atrasos de repasses dos governos estadual e federal às cidades de <b>Santa Catarina</b>. São mais de R$ 140 milhões destinados para a área, mas que não pingaram nos cofres das prefeituras. Há ainda atrasos de R$ 17,7 milhões na educação e de R$ 14,6 milhões na assistência social, ambos do governo do Estado.<br></p><p>A demanda por um estudo sobre a transferência de recursos às cidades partiu de prefeitos e secretários municipais, especialmente da saúde, que sentem na pele as dificuldades financeiras na administração pública. Conforme a presidente da Fecam, a prefeita de São Cristóvão do Sul Sisi Blind, os resultados só reforçam a realidade enfrentada pelos gestores há meses.<br></p><p>– Os municípios estão cobrindo, mas chega um ponto que fica insustentável. Sei que a crise econômica é geral, mas nós temos feito cortes, sendo criativos, criando outros formatos para driblar. Esperamos que isso ocorra em outras esferas também. Que se enfrente a crise, mas sem onerar os entes que dependem de repasses – pondera Sisi.<br></p><p>Com valores significativos fazendo falta no caixa, a Fecam tem se mobilizado e apoiado as prefeituras em reuniões com secretários estaduais e em articulações da Confederação Nacional de Municípios junto aos ministérios em Brasília.<br></p><p>O impacto imediato é nas finanças e no atendimento nas cidades, mas a médio prazo todo o sistema é afetado, como alerta a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde Pública Estadual e Privado de Florianópolis e Região (SindSaúde-SC), Simone Hagemann. <br></p><p>– O município dá a atenção básica, primária, enquanto o Estado é responsável pela alta complexidade. Quando falta recurso às cidades, começa a gerar gargalos, a faltar oferta de serviço para a população – argumenta.<br></p><p>Simone avalia ainda que esse cenário é reflexo da má gestão federal diante da crise. A diretora do SindSaúde considera que as opções da União tendem a agravar as dificuldades.<br></p><p>– É fato que vivemos uma crise, mas o governo federal poderia diminuir em outros setores, em vez de gastos sociais. Até porque a tendência é que a população dependa mais dos serviços públicos futuramente – acrescenta.<br></p><p class=”embed-content”> !function(e,t,n,s){var i=’InfogramEmbeds’,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?’http:’:’https:’;if(/^/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,’script’,’infogram-async’,’//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js’); Dívidas SC <br> Create bar charts </p><p><b>Leia também</b>:</p><p> <b>Hospitais da Grande Florianópolis suspendem internações e cirurgias por falta de leitos</b> <b><br></b><br><b> Moacir Pereira: Sistema de saúde catarinense está na UTI </b></p><p> <b>”Ninguém deixou de ser atendido”, afirma ex-secretário de Saúde, João Kleinubing</b> <br></p><p><b> Rafael Martini: Sem repatriação, prefeituras quebram a cabeça para fechar as contas no ano </b><br></p><p> <b>Fecam cobra repasse de R$ 200 milhões do governo estadual</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

