Museu Histórico de Santa Catarina abre inscrições para aulas de tango gratuitas

O Museu Histórico de Santa Catarina está com inscrições abertas para as aulas do segundo semestre de 2017 no projeto Tango no Palácio. Interessados devem preencher o formulário disponível no endereço https://goo.gl/y73so3 até o dia 28 de julho.

As aulas ocorrerão de 7 de agosto a 30 de outubro de 2017, sempre às segundas-feiras, das 17h30 às 18h30, com o professor Carlos Peruzzo. Serão oferecidas 40 vagas, sendo 10 para casais e 10 individuais (10 homens e 10 mulheres).

Caso as inscrições excedam o número de vagas, será realizado sorteio público no dia 31 de julho, às 15h, no Auditório do Museu. Em caso de desistência ou duas faltas em um mês o aluno terá sua vaga suspensa e será acionada a lista de suplentes.

O objetivo do Projeto Tango no Palácio é aproximar o Tango a toda a comunidade, mostrando que é uma atividade que pode ser praticada por qualquer pessoa, independente da sua idade ou de ter experiência anterior com dança. É uma atividade integradora, inclusiva, que cria relações positivas e equilibradas, melhorando a qualidade de vida de todos seus praticantes.

Sobre o Tango

O tango é uma cultura surgida no século XIX na região do Rio da Prata (Uruguai e Argentina) e também no sul do Brasil, que tem se estendido ao mundo inteiro. Foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2009.

No início, o tango era uma manifestação cultural praticada pelos escravos africanos e seus descendentes. Posteriormente, foi se produzindo uma miscigenação de ritmos e estilos musicais, com a influência de índios e imigrantes europeus, que foram dando forma e identidade ao tango atual.

Hoje em dia, o tango é uma dança e música praticada em todos os países do mundo. Ao mesmo tempo, tem expandido seu horizonte artístico, e alcançado um alto nível técnico no mundo da cultura.

Desde as suas origens, o tango teve a característica central de ser uma atividade social, popular e inclusiva, aproximando pessoas de diferentes culturas e realidades sócio-econômicas;

O Tango Social, diferente do Tango Espetáculo, é uma atividade que pode ser praticada por qualquer pessoa, trazendo múltiplos benefícios para quem o pratica.

As vantagens podem ser comprovadas tanto na parte física quando na psicológica. O corpo desenvolve uma atividade física prazerosa que combate o sedentarismo e melhora diversos parâmetro como força, equilíbrio, postura, capacidade cardiovascular, ao mesmo tem em que favorece a interação positiva entre pessoas e a formação de novos círculos de amizade.

Vários estudos científicos têm comprovado que, ao estimular novos aprendizados com a prática do tango, a atividade cerebral é favorecida, o que previne o envelhecimento e a aparição de doenças como o Parkinson e Alzheimer.

Sobre o professor

Carlos Peruzzo é uruguaio, nascido em Motevidéu, e começou sua trajetória tanguera em 1990 na sua cidade natal, um dos berços do tango, quando ainda estudava Engenharia Civil na Universidade. Participou como dançarino em várias apresentações de dança e teatro, até sua vinda para o Brasil.

Em 1995 chegou a Florianópolis para realizar Mestrado em Engenharia Civil na UFSC e conheceu o Centro de Dança Edson Nunes (CDEN), onde continuou aprimorando seus conhecimentos, estudando os outros ritmos da Dança de Salão.

No ano de 1996, por convite do professor e dançarino Edson Nunes, iniciou-se como professor de tango no Centro de Dança Edson Nunes, formando assim a primeira turma de alunos de tango em Florianópolis. Desde então, tem sido um divulgador permanente do ritmo em Santa Catarina, ministrando aulas e cursos, organizando milongas e práticas, promovendo workshops com vários professores convidados.



