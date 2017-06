Músico pede namorada em casamento no fim da apresentação da Camerata

<p>Quem foi curtir a apresentação da Camerata tocando Beatles na sexta-feira presenciou um final surpreendente e muito romântico. O músico Baba Júnior, um dos convidados do show especial, resolveu pedir a namorada em casamento lá mesmo, em cima do palco do CIC, com a cumplicidade dos demais integrantes.</p><p>Emocionada, a fotógrafa Maria Victória, ou Toia como é chamada pelos amigos, disse sim com uma enorme plateia como testemunha.<br></p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Donna: uma executiva no topo <br> Artista expõe pinturas que alertam para a violência contra a mulher <br> Canjica gigante será preparada em Piçarras </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense