Mutirão de agendamento para retirada de kits gratuitos para TV digital ocorre neste sábado em Palhoça

A Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal de TV no Brasil, promove neste sábado, 25 de novembro, uma mobilização para realizar o agendamento das famílias que têm direito a retirar os kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto. A ação será realizada das 10h às 16h, na comunidade Brejarú, na Paroquia São Judas Tadeus (Rua João de Oliveira Febrônio, nº 65), em Palhoça.

Durante o evento, as famílias de baixa renda atendidas pelo Governo Federal poderão tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de TV, que acontecerá no dia 31 de janeiro de 2018, e agendar a retirada do kit gratuito. Os equipamentos que compõem o kit são distribuídos gratuitamente pela Seja Digital e possibilitam que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital.

Para saber se têm direito e agendar a retirada dos equipamentos, os moradores das cidades das cidades de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, Paulo Lopes e São José podem acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Serviço

O quê? Mutirão de Agendamento Brejarú

Quando: 25/11/17, das 10h às 16h

Onde: Paroquia São Judas Tadeus – Comunidade Brejarú – Endereço: Rua João de Oliveira Febrônio, nº 65, Palhoça



Fonte: Floripa News