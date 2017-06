Mutirão pela saúde em Itajaí

Mutirão já realizou mais de 2,2 mil exames represados em Itajaí

Nos primeiros 30 dias da ação, município realizou procedimentos de ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, doppler, entre outros

Os primeiros 30 dias do mutirão de exames e consultas já beneficiaram 2.240 pessoas que aguardavam por um procedimento na rede pública em Itajaí – alguns desde 2013. O município, por meio da Secretaria de Saúde, está oferecendo os exames de ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, dopplers, ecocardiogramas, espirometrias, colonoscopias e endoscopias.

Ao todo, foram realizadas 1.135 ultrassonografias, 359 dopplers, 323 ressonâncias magnéticas, 283 tomografias, 83 espirometrias e 22 ecocardiogramas. Na semana passada, o Hospital Marieta também deu início aos exames de colonoscopia (9) e endoscopia (26).

O diretor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, Marcelo Irineu Miles, afirma que o ritmo do mutirão está dentro do previsto pela Secretaria, porém têm ocorrido muitas faltas. No período, 754 pessoas confirmaram os procedimentos e não apareceram nas clínicas conveniadas para realização dos exames. Além disso, os prestadores de serviço têm tido dificuldades de fazer contato com os moradores em função do cadastro de telefone desatualizado.

“Pedimos que a população mantenha seu cadastro atualizado na unidade de saúde ou na Secretaria de Saúde. Caso seja chamado para o exame e não possa comparecer, o paciente deve avisar o prestador de serviço e remarcar o procedimento. As faltas são prejudiciais e acabam tirando a vaga de outras pessoas que estão esperando na fila”, pontua Miles.

Além dos exames, até o fim do mês de junho iniciará o mutirão de consultas especializadas com anestesista, ortopedista, neurologista adulto e pediátrico e dermatologista. O investimento total no mutirão é de aproximadamente R$ 5 milhões com recursos do Fundo Municipal de Saúde.

Atualização de dados e chamamento

A população que está na fila de espera por um exame deve aguardar o contato dos prestadores de serviço ou da Secretaria de Saúde de Itajaí para fazer o agendamento dos procedimentos. No caso das ultrassonografias e consultas, quem fará o agendamento são as unidades básicas de saúde, de forma proporcional à população abrangida por cada posto.

Já a atualização dos dados de telefone e endereço pode ser feita nas unidades básicas de saúde ou na Secretaria de Saúde. Também é possível consultar a posição na fila de espera no site do município.

Informações adicionais:

Secretaria de Saúde de Itajaí (47) 3249-5500



Fonte: floripanews