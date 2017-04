Na Rede: Mais do mesmo?

Um artigo (leia-o aqui: http://bit.ly/2mwz4ft) que recebi de um colega semana passada, que fala sobre o fim da evolução nos smartphones, dá a opinião sobre porque chegamos ao fim da curva evolutiva dos aparelhos. Ele até ressalta que câmeras e GPUs devem seguir evoluindo, as últimas inclusive por conta da Realidade Aumentada. Porém, deixa claro que nada além disso deveremos ver de novidades. Porém, minha questão é: a entrada da Realidade Aumentada não seria já um grande avanço? Vimos no Asus Onboard 3 dois aplicativos muito interessantes. Um deles é o da GAP em que você pode verificar como uma roupa fica em você ou em um familiar ou amigo. Os outros, WayFair View e Woorld, permitem que você possa visualizar o melhor lugar onde vai ficar aquele sofá ou mesa de jantar. Isso mostra algo útil para fazer com a Realidade Aumentada, assim como desejamos verificar este recurso tecnológico empregado em cirurgias ou para aulas mais empolgantes de determinados conteúdos em escolas. Talvez, não vejamos grandes novidades tecnológicas mesmo. Porém, creio que aprofundar o que temos já é um bom caminho para esses novos passos. E você: acha que o caminho é esse?

Adeus Yahoo!

A partir do meio do ano, as marcas Yahoo e AOL passarão a se chamar Oath. As duas empresas foram compradas pela Verizon que decidiu, basicamente, pela mudança, devido aos vários incidentes de vazamentos de dados sofridos pelo Yahoo. Desta forma, a partir do segundo semestre deste ano, uma nova marca surge no mercado de tecnologia.

Bom

Variedade

Hoje em dia há uma boa variedade de opções de notebook no mercado: tem para quem trabalha com edição de vídeos/fotos, para gamers ou para quem só quer usar planilhas e navegar na Web, mas…

Ruim

O preço

A questão é que, depois do fim da Lei do Bem, os preços dispararam para o alto. Ficou complicado comprar boas máquinas por aqui e muita gente tem preferido viajar e trazer do exterior.

Android 1º

Uma pesquisa divulgada pela StatCounter que mostra o tráfego de mais de 3 milhões de sites e páginas com mais de 15 bilhões de visualizações por mês registrou que o reinado do Windows como sistema operacional dominante está ameaçado no mundo. Isso analisando uso de desktops e aparelhos mobile. O Android seria, hoje, o número 1.

Windows em 2º

Pela primeira vez, desde os anos 80, o Windows foi suplantado. O Android lidera a pesquisa com 37,93% de utilização contra 37,91% do Windows. Isso mostra a força dos smartphones hoje em dia. Quanto de nós, ao chegarmos em casa, ficamos apenas nos celulares e tablets ao invés de navegar pelo computador?

Game is over?

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado comScore, o jogo Pokémon Go perdeu 82% de seus jogadores ativos. Em junho do ano passado, quando foi lançado para smartphone, o game atingiu seu pico de jogadores, com 28,5 milhões de usuários. Em dezembro do ano passado, o título da Nintendo tinha 5 milhões de jogadores ativos. Deu ruim!

WhatsApp e mais um golpe na praça

Os usuários de smartphones devem ficar atentos: uma campanha falsa prometendo vale-presente no valor de R$ 500 nas lojas O Boticário é a nova armadilha de hackers para enganá-los. De acordo com a PSafe, empresa de segurança mobile, o golpe está sendo disseminado via WhatsApp e já afetou mais de 50 mil pessoas em 5 dias. Segundo especialistas da companhia, o golpe consiste no recebimento de mensagens de contatos conhecidos ou de algum grupo do WhatsApp, convidando o usuário a clicar no anúncio da promoção para ganhar um cupom que pode ser gasto nas lojas O Boticário. Fique ligado para não cair nessa!

Fonte: diariodonordeste