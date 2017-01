Nadal atropela Baghdatis e vai à 3ª rodada na Austrália; Thiem também avança

Estadão Conteúdo

– Com o triunfo, o tenista espanhol se credenciou para enfrentar na próxima fase o alemão Alexander Zverev –

Austrália – Rafael Nadal conquistou com tranquilidade a sua vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália. Nono cabeça de chave e campeão da edição de 2009 do Grand Slam realizado em Melbourne, o tenista espanhol atropelou o cipriota Marcos Baghdatis por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 6/3, nesta quinta-feira, em 2h12min.

Com o triunfo, Nadal se credenciou para enfrentar na próxima fase o alemão Alexander Zverev, 24º cabeça de chave, que em outro duelo desta quinta passou pelo norte-americano Frances Tiafoe, também com facilidade, por 6/2, 6/3 e 6/4.

Foi a segunda vitória de Nadal em sets diretos neste Aberto na Austrália, no qual ele havia estreado derrotando o alemão Florian Mayer, sendo que o atual nono colocado do ranking mundial sonha em poder chegar pela quarta vez à final do Grand Slam local – além do título em 2009, ele foi vice-campeão em Melbourne em 2012 e 2014.

Para manter a esperança de buscar a taça em Melbourne, Nadal conquistou nesta quinta a sua nona vitória em dez jogos contra Baghdatis, hoje 36º colocado do ranking mundial. Eles não se enfrentavam desde 2015, quando o espanhol teve bem mais trabalho para bater o cipriota por 2 sets a 1 no Torneio de Stuttgart.

Neste reencontro entre os dois experientes tenistas, Nadal, de 30 anos, aproveitou duas de quatro chances de quebrar o saque de Baghdatis, de 31, no primeiro set, no qual o cipriota chegou a converter um break point, mas caiu em 6/3.

Na segunda parcial, o espanhol foi dominante. Sem ter o saque ameaçado por nenhuma vez, foi feliz em três de cinco oportunidades de ganhar games no serviço do adversário e assim fez 6/1 para ficar mais perto da vitória.

Já no terceiro set, Baghdatis voltou a dar um pouco mais de trabalho ao espanhol, mas o ex-número 1 do mundo voltou a confirmar todos os seus saques sem oferecer chances de quebra e, ao converter um de sete break points, abriu vantagem para pouco depois liquidar a partida com um novo 6/3.

Em outro jogo encerrado no final da programação noturna (no horário local) desta quinta-feira na Austrália, o austríaco Dominic Thiem chegou a levar um susto ao perder um set no tie-break, mas confirmou a sua condição de oitavo cabeça de chave ao bater o australiano Jordan Thompson com parciais de 6/2, 6/1, 6/7 (6/8) e 6/4.

Com a vitória, Thiem também foi à terceira rodada e terá como próximo adversário o francês Benoit Paire, que em outro duelo do dia eliminou o italiano Fabio Fognini ao levar a melhor em uma batalha de cinco sets que terminou com parciais de 7/6 (7/3), 4/6, 6/3, 3/6 e 6/3.

Fonte: O Dia